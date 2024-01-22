AB, Ukrayna'ya 20 milyar euroluk destek planı üzerinde çalışıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yeni askeri destek tahsis edecek yeni bir plan hazırlıyor.
Ukrayna'ya askeri desteği yönlendirmek için kullanılan mevcut AB aracı olan Avrupa Barış Tesisi (EPF) kapsamında, üye devletler, oy birliğiyle destek gerektiren fonların tahsis edilmesi ve dağıtılması kararlarıyla birlikte, Ukrayna'ya gönderdikleri silahlar için geri ödeme alıyor.
Yeni öneri, AB üye ülkelerine Ukrayna'ya askeri yardım için harcadıkları fonların telafisi olarak önümüzdeki dört yıl içinde 20 milyar euronun geri ödenmesini kapsıyor.
Ukrayna uyarısı: Direnme yeteneğini ciddi şekilde zayıflatır
Wall Street Journal'ın haberine göre, söz konusu teklifte şu ifadeler yer alıyor:
Ukrayna'nın dış desteğe bağımlılığı göz önüne alındığında, AB üye ülkeleri ve ortaklarının önümüzdeki dönemde yapacağı tercihler ya Ukrayna'nın kararlı bir şekilde ilerlemesine olanak tanıyacak ya da direnme yeteneğini ciddi şekilde zayıflatacak.
Ukraynalı askerlere eğitim
Fonların büyük kısmı, üye devletlere yılda yaklaşık 7,5 milyar euro değerinde tazminat olarak aktarılacak.
Geri kalan para, Ukraynalı askerlere yönelik AB eğitim programlarına harcanacak.
Macaristan ayrıntısı
Plan, tek bir üye devlet tarafından engellenebilecek düzenli yardım ödemesinden kaçınarak, Macaristan'ın olası engellemesi göz önünde bulundurularak düzenlendi.
50 milyar euro 1 Şubat'ta oylanacak
AB ayrıca, daha önce aralık ayında Macaristan tarafından bloke edilen Ukrayna'ya yönelik 50 milyar euroluk ekonomik yardım paketini yeniden oylamak üzere 1 Şubat'ta toplanacak.
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