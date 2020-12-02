AB üyeleri, koronavirüs aşısına aynı anda erişecek

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği'nin (AB) koronavirüs aşısına erişme konusuna ilişkin konuştu.

Spahn ve AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, sağlık bakanlarının çevrimiçi düzenlediği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

27 ÜLKE AYNI ANDA ERİŞECEK

AB'nin aşı konusunda çok geniş bir tutum benimsediğini ve "tek bir ata oynamadığını" ifade eden Spahn, bu nedenle bazı gecikme ve aksaklılardan daha az etkilendiğini dile getirdi. Spahn, aşıları denemek için binlerce gönüllünün bulunduğuna işaret etti.

En önemli hususların ise aşının etkisi ve güvenilirliği olduğunu vurgulayan Spahn, "AB dayanışması çerçevesinde 27 üye ülke aşıya aynı anda ulaşabilecek." dedi.

"TEDBİRLERE UYMALIYIZ"

Kyriakides ise Avrupa'da sayıların azalmakta olduğunu ancak durumun hala "hassas ve ciddi" olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'da her 17 saniyede bir, 1 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Kyriakides, "Aşılama başarılı şekilde gerçekleşene kadar önümüzdeki aylarda da koronavirüsle mücadele etmek için tedbirlere uymalıyız." diye konuştu.

Jens Spahn

"2 MİLYAR DOZ AŞIYA ERİŞİMİMİZ OLACAK"

Avrupa'da yıl sonu tatili yaklaşırken tüm üye ülkelerin koordineli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kyriakides, kısıtlamaların erken gevşetilmesinin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti.

Kyriakides, AB'nin aşı için 6. anlaşmasını imzalamaya hazırlandığını belirterek "Avrupa Aşı Stratejisi sayesinde 2 milyar doz aşıya erişimimiz olacak." ifadesini kullandı.