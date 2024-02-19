AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail, Hamas fikrini öldüremez Borrell, Orta Doğu'da barışın tesis edilmesi için Filistinlilere gelecekle ilgili yön çizilmesi gerektiğini söyledi. AB yetkilisi, "Hamas bir fikirdir ve hiçbir fikri öldüremezsiniz" dedi.

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AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun Hamas'ı "yok etme" hedefiyle sürdürdüğü saldırıları değerlendirdi.

Borrell, Tel Aviv'in bu şekilde bir sonuca ulaşamayacağının altını çizdi.

Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Borrell, İsrail-Filistin meselesiyle ilgili görüşlerini paylaştı.

"Birçok üye ülke kendi oyununu oynamak istiyor"

"Bu konuda jeopolitik bir rol oynamak istiyorsak, Ukrayna örneğinde olduğu gibi daha fazla birlik olmamız gerekiyor." diyen Borrell, şu ifadeleri kullandı:

Ancak burada farklı yaklaşımların olduğunu ve birçok üye ülkenin kendi oyununu oynamak istediğini görüyorum.

"Hamas fikrini öldüremezsiniz"

Borrell, Filistin halkına gelecekle ilgili net bir yön çizilmeden Orta Doğu'ya barış gelmeyeceğini belirterek, çatışmanın çözümünün askeri olmadığını şöyle anlattı:

Hamas bir fikirdir ve hiçbir fikri öldüremezsiniz. Bir fikri öldürmenin tek yolu, daha iyi bir fikir sunmaktır. Elbette ki; alternatif, İsrail'in yok edilmesi değildir.



İsraillilerin ve Filistinlilerin birlikte barış ve güvenlik içinde yaşamasını sağlamaktır. Bu yalnızca askeri yöntemlerle olmaz.

"Batı Şeria kaynıyor"

Batı Şeria'daki duruma da değinen Borrell, buradaki gelişmeleri "iki devletli çözümün önündeki gerçek engel" olarak niteledi.

Borrell, "Batı Şeria kaynıyor. Daha büyük bir patlamanın eşiğinde olabiliriz." ifadelerini kullandı.