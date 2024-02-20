AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze için çağrı AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e ateşkesle sonuçlanacak acil insani ara çağrısında bulunulduğunu açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi işgal etmeye ve bomba yağdırmaya devam ediyor.

Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail'e ise dünyadan ateşkes çağrıları geliyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başkanlık ettiği AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Borrell, 26 üye ülkenin uzlaşısıyla Gazze'de "sürdürülebilir ateşkese yol açacak acil insani ara" çağrısı yapmakta mutabık kaldıklarını söyledi.

Çağrıya katılmayan ülkeyi söylemedi

Çağrının, oy birliğiyle yapılmadığı için bir "AB açıklaması" niteliği taşımadığını dile getiren Borrell, ancak yine de Birliğin çoğunluğunun fikrini gösterdiği için önemli olduğunu dile getirdi.

Borrell, çağrıya katılmayan ülkenin hangisi olduğunu söylemekten kaçındı.

Toplantıya katılan kaynaklardan, bu ülkenin Macaristan olduğu öğrenildi.

Refah'a saldırmama çağrısı

Öte yandan, AB Dönem Başkanı Belçika'nın girişimiyle İsrail'e, sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmama çağrısı yapıldı.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, konuya ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"Kalıcı bir ateşkesin, tüm esirlerin koşulsuz serbest bırakılmasının ve insani yardım sağlanmasının gerekliliğini ifade ediyoruz."

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)