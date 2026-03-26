Abbas Arakçi: İsrail'in suçları meşru görülürken, İran'ın saldırganlara karşı savunması kınanıyor

28 Şubat'ta başlyan ABD-İsrail İran savaşı 27. gününde devam ediyor.

Saldırıların ilk gününde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ve bir çok siyasi isim hayatını kaybetti.

ARAKÇİ AÇIKLAMA YAPTI

Her geçen gün yeni bir kriz yaşanırken dünya liderleri konuya ilişkin keskin konuşmaktan kaçınmıyor.

Bu kapsamda, ABD'nin tutumundaki adaletsizliğe değinen İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakaçi konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin İsrail ve İran'a yönelik tutumundaki farklılıklara değindi. Arakçi, şu ifadelerde bulundu:

"İSRAİL'İN SUÇLARININ MEŞRU GÖRÜLMESİ ÇİFTE STANDART"

ABD, ‘güvenlik’ iddiaları altında yardımları keserek İsrail'in Gazze ablukasına destek verdi, ancak İran'ı Hürmüz Boğazı'nda kendini savunduğu için kınıyor.



Çifte standart: İsrail'in suçları meşru görülürken, İran'ın saldırganlara karşı savunması kınanıyor. Uluslararası hukuk, çıkarlar doğrultusunda kullanılacak bir araç değildir.