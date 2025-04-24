İHA

ABD'de yapılan seçimleri kazanarak görevi Joe Biden'dan devralan Donald Trump, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Son olarak Beyaz Saray, Başkan Trump'ın 24 Nisan 1915 olaylarının 110'uncu yılına ilişkin açıklamasını yayınladı.

"SOYKIRIM" YERİNE "BÜYÜK FELAKET" DEDİ

Trump'ın açıklamasında Biden'ın aksine "soykırım" yerine Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanması dikkat çekti.

"BUGÜN MEDS YEGHERN'İ ANIYORUZ"

"Bugün Meds Yeghern'i anıyor ve 20. yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çeken o harika ruhların anılarını onurlandırıyoruz" ifadeleriyle başlayan açıklamada şöyle denildi:

Bugün, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz. Aralarında madalyalı askerler, ünlü şovmenler, tanınmış mimarlar ve başarılı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda Ermeni, zengin kültürlerini kıyılarımıza taşıdığı ve ülkemize çok şey kattığı için şanslıyız.

ERMENİSTAN İLE STRATEJİK ORTAKLIĞA VURGU

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin dini özgürlüklerin ve savunmasız azınlıkların korunması konusunda kararlılığını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, "Ermenistan ile stratejik ortaklığımızı sürdürmeyi ve bölgesel istikrarı korumayı dört gözle bekliyoruz" denildi.