ABD, 5-11 yaş grubunun karşı aşılanması planını açıkladı

Beyaz Saray, 28 milyon çocuğun aşılama takvimine dahil edileceğini duyurdu.

ABD'de 5-11 yaş aralığındaki çocukların aşılanması için hazırlıklar sürüyor.

Beyaz Saray, söz konusu yaş grubundaki 28 milyon kişiye yakında çocuk doktorlarının muayenehanesinde, eczanelerde ya da okullarda koronavirüs aşısı yapılmasına ilişkin planını duyurdu.

ÇOCUKLARIN AŞILANMASI BAŞLIYOR

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından iki hafta içinde federal ajansların çocukların aşılanması konusunda bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

28 MİLYON ÇOCUK İÇİN HAZIRLIK

ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezi'nin 2-3 Kasım'da yapacağı toplantıda, aşının acil kullanımının onaylanması halinde ülkede yaklaşık 28 milyon kişiyi oluşturan 5-11 yaş grubunun aşılanması için kısa sürede sevkiyata başlamaya hazır oldukları bilgisine yer verilen açıklamada, çocukların aşılanması için birçok alanın kullanılacağı ifade edildi.

MUAYENEHANE, HASTANE, ECZANE, OKUL...

Plan kapsamında ülke genelinde 25 binden fazla çocuk doktorunun muayenehanesine, 100'den fazla çocuk hastanesine, on binlerce eczaneye ve yüzlerce okula aşı sevkiyatı yapılacak.