ABD, 500 milyon doz aşı bağışlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, dünya genelinde düşük ve düşük-orta gelirli ülkelere bağışlamak için 500 milyon doz Pfizer koronavirüs aşısı satın alındığını duyurdu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyalarına hız kesmeden devam edilirken, ABD Başkanı Joe Biden'dan, düşük ve düşük-orta gelirli ülkelere aşı desteği geldi.

Beyaz Saray'daki koronavirüs zirvesinde ABD'nin "koronavirüs aşı deposu" olacağı sözünü tuttuğunu belirten Biden, "Salgını burada yenmek için her yerde yenmemiz gerektiğini de biliyoruz. 2. Dünya Savaşı sırasında demokrasinin deposu olduğumuz gibi ABD'nin koronavirüs aşılarının da deposu olacağına dair söz verdim ve tutuyorum." dedi.

500 MİLYON DOZ AŞI BAĞIŞI

Konuşmasında, duyurulan 500 milyon dozun üzerine ABD'nin dünya genelinde düşük ve düşük-orta gelirli ülkelere bağışlamak için ek 500 milyon doz Pfizer koronavirüs aşısı satın aldığını belirten Başkan Biden, aşı dozlarının ise gelecek yıl sevk edileceğini duyurdu.

Biden, "Bu krizi yarım tedbirlerle ya da yolun ortası hırslarıyla çözmeyeceğiz. Büyümemiz gerekiyor ve hükümetler, özel sektör, sivil toplum, liderler, hayırseverler olarak üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu, her şeyi kapsayan bir krizdir." dedi.

182 MİLYON ABD'Lİ AŞILANDI

Ayrıca yılbaşından bu yana ABD'de uygulanan aşıların sayısını da açıklayan Biden, "20 Ocak'ta göreve başladığımda tam olarak aşılanmış 2 milyon ABD'liden, bugün 182 milyon ABD'liye ulaştığımız için gurur duyuyorum. Fakat buradaki salgını yenmek için onu her yerde yenmemiz gerektiğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

370 MİLYON DOLAR TAAHHÜT

Küresel olarak aşılamaları genişletmek için ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında bir koronavirüs aşı ortaklığının başlatıldığını belirten Biden, aşı dozlarının yönetimini ve dünya çapında teslimatını desteklemek adına 370 milyon dolar taahhüt etti.

Bunlara ek olarak ABD'nin, "koronavirüs ölümlerini ve toplu oksijen desteği yoluyla bulaştırmayı azaltmak, koronavirüs testlerini çoğaltmak ve sağlık sistemlerini güçlendirmek" için yaklaşık 1,4 milyar dolar sağladığının altını çizen Biden, 2022'nin ilk çeyreğinde ise ikinci bir zirve önerdi.