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    ABD, 6 bin 800 kişiyi daha Afganistan'dan tahliye etti

    Beyaz Saray, son 24 saat içinde tahliye edilen insanların sayısını paylaştı.
    • AA
    • 28.08.2021 - 17:56
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    ABD, 6 bin 800 kişiyi daha Afganistan'dan tahliye etti

    Tahliyeler için son tarih olan 31 Ağustos yaklaşırken, ABD'nin Kabil'den uçuşları sürüyor.

    Beyaz Saray, son bir günde Afganistan'dan 6 bin 800 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

    SON BİR GÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TAHLİYE

    Beyaz Saray'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "ABD Doğu Yakası saatiyle 27 Ağustos 03.00'ten 28 Ağustos 03.00'e kadar toplam yaklaşık 6 bin 800 kişi Kabil'den tahliye edildi. Bunlardan yaklaşık 4 bini ABD ordusuna ait 32 uçakları, 2 bin 800'ü ise koalisyon uçuşları ile taşındı." ifadelerine yer verildi.

    TAHLİYE EDİLENLERİN TOPLAM SAYISI

    Paylaşımda ayrıca, ABD tarafından 14 Ağustos'tan bu yana 111 bin 900, temmuz ayının sonlarından bu yana ise toplam 117 bin 500 kişinin ülkeden çıkarıldığı kaydedildi.

    ABD, 6 bin 800 kişiyi daha Afganistan dan tahliye etti #1

    ABD, 6 bin 800 kişiyi daha Afganistan dan tahliye etti #2

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