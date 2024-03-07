ABD, 7 Ekim'den beri İsrail'e en az 100 kez gizlice silah sattı ABD'nin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ayrı ayrı 100'den fazla askeri satışa "gizlice" onay vererek bu ülkeye çok sayıda silah ve mühimmat gönderdiği iddia edildi.

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AA & Ensonhaber

Washington Post gazetesinin ismini açıklamayan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Kongresi üyeleri, Amerikalı yetkililerin düzenlediği gizli bir oturumda bilgilendirildi.

100'den fazla silah satışına gizli onay verildi

Yetkililere göre, ABD'nin İsrail'e binlerce hassas güdümlü mühimmat, küçük çaplı bombalar, yer altı sığınaklarını hedef alan füzeler, hafif silahlar ve diğer ölümcül malzemeler içeren 100'den fazla askeri satışı gizlice onayladığı ve bu silahları sevk ettiği iddia edildi.

Her bir satışın, Dış Askeri Satış Yasası (FMS) kapsamında belirtilen miktarın altında gerçekleştiği ve bu nedenle sadece Kongre'ye bilgi verilerek kamuoyuna duyurulmadığı belirtildi.

Hükümet yetkilisi: "Olağanüstü sayıda gizli satış var"

Washington merkezli uluslararası mülteci hakları kuruluşu Refugees International'ın yöneticisi ve eski ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin üst düzey yetkilisi Jeremy Konyndyk, son zamanlarda "olağanüstü" sayıda gizli satış yapıldığını ifade etti.

Konyndyk, bu satışların, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını devam ettirebilmesi için ABD yardımının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

İsrail'e 14 milyar dolarlık yardıma Senato onayı

ABD Senatosu, ülkenin yurt dışındaki rolü hakkında Cumhuriyetçi Parti içinde aylarca süren tartışmaların ardından 13 Şubat'ta Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardımların da içinde yer aldığı toplam 95,3 milyar dolarlık destek paketini onaylamıştı. Paket, İsrail'e "güvenlik yardımı sağlamak için" 14 milyar dolar yardım yapılmasını içeriyor.

Senatoda onaylanan paket, Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulacak. Paketin yasalaşması için önce Temsilciler Meclisi'nin onayı, daha sonra Başkan Biden'ın imzası gerekiyor.

ABD'nin Dış Yardım Yasası, ABD hükümetinin insani yardımlarının başka bir ülke tarafından kısıtlanması ya da engellenmesinden Başkan'ın haberdar olması durumunda söz konusu ülkeye yardımları yasaklıyor.

İsrailli bazı bakanların sınırlarda ABD'nin insani yardım girişini engellemesine ilişkin soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, bu bakanların davranışının "kabul edilemez" olduğunu ve sona ermesi gerektiğini ifade etmişti.

ABD basınındaki haberlerde, İsrailli bakanların engellemelerine rağmen ABD'nin silah satışının yapılmasının, satışların meşruiyetinin sorgulanmasına yol açtığı ifade edildi.