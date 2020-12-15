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    ABD Adalet Bakanı Barr görevden ayrıldı

    ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanı William Barr'ın görevden ayırıldığını duyurdu.
    • AA
    • 15.12.2020 - 01:48
    • Güncelleme : 15.12.2020 - 02:14
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    ABD Adalet Bakanı Barr görevden ayrıldı

    ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı William Barr'ın 23 Aralık'ta görevinden ayrılacağını ve bu göreve, vekaleten Adalet Bakanı Yardımcısı Jeff Rosen'ın geleceğini duyurdu.

    Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barr ile bugün Beyaz Saray'da bir toplantı yaptığını belirterek, ikisinin iyi bir ilişkisi olduğunu ve Barr'ın "çok iyi iş" çıkardığını belirtti.

    ABD Adalet Bakanı Barr görevden ayrıldı #1

    "TATİL GÜNLERİNİ AİLESİ İLE GEÇİRMEK İÇİN GÖREVDEN AYRILACAK"

    Barr'ın yazdığı istifa mektubuna da mesajında yer veren Trump, "Mektuba göre Barr, tatil günlerini ailesi ile geçirmek için Noel'den önce görevinden ayrılacak. Önemli bir kişi olan Adalet Bakan Yardımcısı Jeff Rosen, Adalet Bakanı vekili olacak." ifadelerini kullandı.

    Trump, Richard Donoghue'nin de Rosen'dan boşalan Adalet Bakanı yardımcılığı koltuğuna oturacağını açıkladı.

    ABD Adalet Bakanı Barr görevden ayrıldı #2

    TRUMP, HUNTER BIDEN'A SORUŞTURMA AÇMAMASI NEDENİYLE BARR'I ELEŞTİRİYORDU

    ABD Başkanı Donald Trump uzun süredir Barr'ı, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Çin ve Ukrayna ile ilişkileri ile ilgili soruşturmayı 3 Kasım'daki seçimlerden önce açmamasından dolayı eleştiriyordu.

    Ayrıca Trump, Barr'ın "seçimlerde hile yok" minvalindeki açıklamalarını da sert bir dille eleştirmiş ve Barr'ın kendilerine destek olmadığını öne sürmüştü.

    ABD Adalet Bakanı Barr görevden ayrıldı #3

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