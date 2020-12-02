ABD Adalet Bakanı William Barr: Seçimlerde sahtekarlık görmedik

Başkan Donald Trump'ın aksine Barr, başkanlık seçimlerinde sonuçları değiştirecek bir hileye rastlamadıklarını belirtti.

ABD'de Demokrat Joe Biden'ın resmi olmayan sonuçlara göre kazandığı 3 Kasım başkanlık seçimlerinde hile ve usulsüzlük iddialarını sıklıkla gündeme getiren Donald Trump'ın kabinesinden, aykırı bir ses yükseldi.

Trump, Biden için geçiş sürecini başlatsa da seçimlerle ilgili tavrını sürdürürken, Adalet Bakanı William Barr, Bakanlığın seçim sonuçlarını etkileyecek büyüklükte hileyi destekleyecek kanıt bulamadığını söyledi.

"SONUÇLARI ETKİLEYECEK BİR SAHTEKARLIK YOK"

Associated Press'e mülakat veren Barr, "Bugüne kadar seçim sonucunu etkileyebilecek ölçekte bir sahtekarlık görmedik." dedi.

SİBER GÜVENLİK AJANSI DİREKTÖRÜ'NÜ KOVDU

Görev süresi boyunca Başkan Trump'a verdiği kararlı destekle bilinen Barr'ın açıklaması, Trump'ın iddialarına yönelik resmi bir red olarak dikkat çekiyor. ABD Başkanı, seçimlerde hile olmadığını savunan Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı Direktörü Chris Krebs'in görevine son vermişti.

"BİR BULGUYA ULAŞMADIK"

Sistemik usulsüzlük iddiasıyla ilgili makinelerin seçim sonuçlarını çarpıtacak bir şekilde programlandığı iddiasının gündemde olduğunu belirten William Barr, şimdiye kadar bunu doğrulayacak bir bulguya ulaşmadıklarını söyledi.

Trump ve avukatları, bazı eyaletlerdeki sonuçlar halihazırda tescillenmiş olsa da yasal yollardan itirazlarını sürdürüyor.

SONUÇLARIN ONAYLANDIĞI EYALETLERDEN TRUMP'A RED

Arizona Valisi Cumhuriyetçi Doug Ducey, pazartesi günü yaptığı açıklamada, eyalet seçimlerinde şüphe olmadığını belirterek Trump'ın tepkisini çekmişti.

Geçen hafta Georgia Valisi Brian Kemp, eyalette tescil edilen sonuçların ardından Trump'tan gelen sonuçları bozmaya ilişkin çağrıları geri çevirmişti.

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