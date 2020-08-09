ABD, Afganistan'daki asker sayısını azaltacak

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşüreceklerini söyledi.

ABD, Afganistan'daki bir grup askerini daha geri çekecek.

Konuyla ilgili açıklama ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den geldi.

Esper, Fox News ile yaptığı mülakatta, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısını 5 binin altına düşüreceğiz." dedi.

AFGANİSTAN'DAKİ ABD VARLIĞI AZALTILACAK

Pentagon'un, Kongre üyelerini plan hakkında bilgilendireceğini belirten Esper, Afganistan'dan çıkarken kendilerine yönelik bir terör tehdidinin olmamasını garantiye almaları gerektiğini kaydetti.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Axios internet sitesiyle yaptığı mülakatta, bu ülkede bulunan 8 bin 600 Amerikan askerini 4 ila 5 bin azaltacaklarını söylemişti.

Mark Esper