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ABD, Afganistan'daki asker sayısını azaltacak
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Afganistan'daki asker sayısını 5 binin altına düşüreceklerini söyledi.
- Haber Merkezi
- 09.08.2020 - 10:32
- Güncelleme : 09.08.2020 - 10:32
ABD, Afganistan'daki bir grup askerini daha geri çekecek.
Konuyla ilgili açıklama ABD Savunma Bakanı Mark Esper'den geldi.
Esper, Fox News ile yaptığı mülakatta, "Kasım sonuna kadar Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısını 5 binin altına düşüreceğiz." dedi.
AFGANİSTAN'DAKİ ABD VARLIĞI AZALTILACAK
Pentagon'un, Kongre üyelerini plan hakkında bilgilendireceğini belirten Esper, Afganistan'dan çıkarken kendilerine yönelik bir terör tehdidinin olmamasını garantiye almaları gerektiğini kaydetti.
TRUMP'IN AÇIKLAMASI
ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Axios internet sitesiyle yaptığı mülakatta, bu ülkede bulunan 8 bin 600 Amerikan askerini 4 ila 5 bin azaltacaklarını söylemişti.
Mark Esper