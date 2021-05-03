ABD, Afganistan'daki askerlerini geri çekmeye başladı

1 Mayıs tarihiyle beraber ABD başta olmak üzere yabancı askeri güçler, Afganistan'daki stratejik merkezlerden çekiliyor.

ABD ve NATO, 20 yıldır asker bulundurduğu Afganistan'dan yavaş yavaş çekilme serüvenine başladı.

Taliban arasında 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan anlaşmayla yabancı güçlerin 1 Mayıs'a kadar ülkeden çekilmesi kararlaştırılmıştı. Ocak ayında göreve başlayan Joe Biden yönetimi ise, süreci 11 Eylül 2021 tarihine kadar uzattıklarını duyurdu.

Biden'ın, 11 Eylül'e kadar Afganistan'daki Amerikan askeri birliklerinin tamamen geri çekileceğini duyurmasının ardından, ülkedeki son ABD askerleri de resmen çekilmeye başladı.

AŞAMALI OLARAK GERİ ÇEKİLİYORLAR

Halen ülkede bulunan, sayıları 2 bin 500 ila 3 bin arasında olduğu tahmin edilen ABD askerleri ile yaklaşık 7 bin NATO askeri personeli, geçtiğimiz günden itibaren aşamalı olarak ülkeyi terk ediyor.

ANTONİK KAMPI RESMEN AFGANİSTAN HÜKÜMETİNE DEVREDİLDİ

ABD ordusu, dün de ülkedeki Hilmend ilinin Vaşir ilçesinde bulunan Camp Antonik isimli askeri üssü tamamen terk etti.

Askeri üs, Kabil hükümetine bağlı Meyvand Kolordusu'na devredildi.