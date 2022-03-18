ABD AFRICOM: Çin’in Atlantik kıyısına üs kurmasını engellememiz gerekiyor

AFRICOM Komutanı Orgeneral Townsend, Çin’in Afrika kıtasının Atlantik kıyılarında üs kurmasının ABD’nin güvenliği için kötü olacağını, Pekin’in engellenmesi gerektiğini söyledi.

ABD Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutanı Orgeneral Townsend, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde soruları yanıtladı.

Çin’in Afrika’da ABD ile rekabet etme kararı aldığına ve bunun bilinçli olduğuna işaret eden Townsend, "Bence bu rekabet, öncelikle ekonomik ve diplomatik yollarla rekabet etmektir. Kıtanın her yerine yatırım yaparak rekabet ediyorlar." dedi.

"REKABET İÇİN ÖNEMLİ ÜLKELERİ SEÇMELİYİZ"

Townsend, Çin’in her yatırım yaptığı ülkede ABD’nin buna karşılık vermesine gerek olmadığını belirterek, "Bu yapacağımız yerler konusunda seçici olmalıyız ve rekabet etmemizin bizim için önemli olacağı ülkeleri seçmeliyiz." diye konuştu.

Pekin’in askeri olarak da ABD ile Afrika’da rekabet etmeye girişeceğini söyleyen Townsend, şu ifadeleri kullandı:

"ÇİN'İN AFRİKA'NIN ATLANTİK KIYILARINDA BİR ÜS KURMASINI ÖNLEMELİYİZ"

"Askeri alana bakacak olursak, onların tek denizaşırı üsleri Cibuti'de. Çin'in Afrika'daki askeri rekabetiyle ilgili beni endişelendiren öncelikli şey, Afrika'nın Atlantik kıyısında aktif olarak bir askeri üs arayışında olmalarıdır. Bu Amerika'nın güvenliği için kötü olur ve biz birinci öncelik olarak, Çin’in Afrika'nın Atlantik kıyılarında bir üs kurmasını önlemeli ve caydırmalıyız."

Fransa’nın Mali’deki Barkhane misyonunu bitirmesine ilişkin sorulara da yanıt veren Townsend, Fransızların kuvvetlerini Mali’den başka ülkelere kaydırdığını ve bunu da etkili olabilecekleri yeni alan arayışı ile yaptıklarını dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE GERÇEK ULUSAL GÜVENLİK KAYGILARI VAR"

Sorumluluk alanı Ortadoğu olan CENTCOM Komutanı McKenzie de Afganistan, Körfez bölgesi, Yemen ve Suriye’deki krizler üzerine soruları yanıtladı.

Suriye’de İran, Rusya ve Türkiye’nin hedeflerine ilişkin bir soruya yanıt veren Orgeneral McKenzie, İran’ın Suriye’deki amacının Lübnan ile İran arasında bir kara köprüsü oluşturmak ve böylece İsrail’e saldırmak olduğunu ileri sürdü.

McKenzie, İran’ın ayrıca Suriye’deki varlığı ile ABD’nin bölgedeki güçlerini de tehdit ettiğini dile getirdi.

ABD’li komutan, Türkiye’nin hedeflerine yönelik ise "Türkiye’nin orada gerçek bir ulusal güvenlik kaygısı var." şeklinde konuştu.

"Oradaki Kürtlerden mi endişeliler?" şeklindeki soruya McKenzie, şu yanıtı verdi:

"SURİYELİ KÜRT UNSURLARLA ORTAKLIK YAPIYORUZ"

"Türkler evet. Biz, Kürtlerin içinde farklı unsurlar olduğunu öne sürdük ve bu konuda Türkiye ile bütün Kürtlerin kendilerini Türkiye'ye saldırmaya adamış olduğu konusunda aynı fikirde değiliz, ancak meşru güvenlik kaygıları var. Biz de bildiğiniz gibi, IŞİD'e karşı mücadeleyi fiilen yürütmek Demokratik Suriye Güçleri* ve diğer Suriyeli Kürt unsurlarla yoğun bir şekilde ortaklık yapıyoruz. Dolayısıyla bu konuda bizimle NATO ortağımız arasında gerçek bir anlaşmazlık var. Tüm bunlarla birlikte, meşru güvenlik endişeleri olduğunun farkındayız"

Orgeneral McKenzie, "Gerekli etkili baskı uygulanmazsa o tehdit orada büyüyecek ve zamanla yayılacak." iddiasında bulundu.