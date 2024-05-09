ABD askeri yardımı durdurdu: İsrail 'hayal kırıklığına uğradık' dedi İsrail'in BM yetkilisi Erdan, Washington'dan kendilerine yönelik sevkiyatın sonlandırılmasını tepkiyle karşıladı.

AA

ABD'nin İsrail'e askeri yardımı kesme kararı, Tel Aviv tarafından tepkiyle karşılandı.

İsrail, Washington'ın kararı dolayısıyla hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, konuya ilişkin Israel Hayom gazetesine konuştu.

"Hayal kırıklığı yarattı"

Erdan, ABD yönetiminin İsrail'e askeri yardım sevkiyatını askıya alma kararının büyük hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen de aynı gazeteye yaptığı açıklamada, silah ve mühimmat üretiminde bağımsızlığın İsrail'in güvenliği açısından ciddi önem taşıdığını dile getirdi.

"Yeni savunma firmaları oluşturmalıyız"

Cohen, "Savaşın bitmesini beklememize gerek yok, acilen harekete geçerek mevcut firmalarda üretim sistemlerini kurmalı, silah ve mühimmat üretecek yeni savunma firmaları oluşturmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD: Bazı silahların sevkiyatını askıya aldık

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)