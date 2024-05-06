ABD: Askeri yardımımız, Ukrayna'nın 2025'te karşı saldırıya geçmesini sağlayacak

ABD, Kiev'e sağlayacağı yeni askeri yardımlarla Rusya'yı durdurmayı hedefliyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rus ordusuna karşı hazırladıkları plan hakkında ipuçları verdi.
Sullivan, Ukrayna'nın, ABD'den 61 milyar dolarlık askeri yardım aldıktan sonra 2025'te yeni bir karşı saldırı başlatmayı deneyeceğini söyledi.
Financial Times'ın Washington'daki etkinliğinde konuşan Sullivan, savaş alanında halen "Rusya'nın önümüzdeki dönemde ilerleyişini" beklediklerini belirtti.
Ukrayna için 2025 planları
Diğer taraftan Sullivan, ABD'den gönderilecek yeni yardımla Kiev'in 2024 yılı boyunca "çizgiyi koruma" ve "Rus saldırısına karşı dayanıklılığı sağlama" kapasitesine sahip olacağını vurguladı.
Gelecek yılki savaş senaryosuna işaret eden Sullivan, Ukrayna'nın "Rusların ele geçirdiği toprakları geri almak için ilerlemeyi" amaçladığını dile getirdi.
Daha fazla fona bağlı
Jake Sullivan'ın Ukrayna'nın olası bir karşı saldırısına ilişkin yorumları, Beyaz Saray'ın, Başkan Joe Biden'ın kasım ayında yeniden seçilmesi durumunda ortaya çıkacak çatışmaya nasıl baktığına dair mesaj içeriyor.
Ukrayna'nın 2025'te gerçekleştireceği yeni saldırı, Kongre'den daha fazla fon sağlanmasına ve Beyaz Saray'ın onayına bağlı olacak.
Kiev'deki yetkililer de Ukrayna ordusunun gelecek yıl savaş alanındaki gidişatı değiştirebileceğini umuyor.
Trump yardımlara şüpheyle yaklaşıyor
Bu arada ABD'nin eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin olası adayı Donald Trump, Ukrayna'ya yardıma şüpheyle yaklaşıyor.
Trump, çatışmayı hızla sona erdirmeye ve müzakere yoluyla çözüm aramaya çalışacağının altını çiziyor.
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