ABD askerleri PKK'lılarla birlikte nevruz kutladı ABD askerleri, Suriye'nin Haseke ve Halep illerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

ABD'nin Türkiye'nin güney sınırlarındaki PKK/YPG militanlarına desteği sürüyor.

Her fırsatta Türkiye ile müttefik olduğunu söyleyen ABD, bölgedeki teröristlere silah, mühimmat, araç ve tıbbi yardım kadar askeri anlamda da teknik destek veriyor.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ABD'nin açık desteği ise her geçen gün yeni görüntülerle ortaya çıkıyor.

Bunların sonuncusu Suriye'de ortaya çıktı.

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre ABD askerleri, Halep'in Aynularab ilçesi ile Haseke'nin Derik ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yer aldı.

Öcalan posteri ile PKK'yı simgeleyen yıldızlı bez parçaları açıldı

PKK/YPG yandaşları, her iki ilçede düzenlenen etkinlikte elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen yıldızlı, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bez parçalarını açtı.

Yaka detayı

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda Derik'teki etkinlikte ABD’li kadın askerin PKK/YPG'nin kullandığı renklerde yaka süsleri taktığı görülüyor.