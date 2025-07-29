ABD, Avrupa'dan 20 bin askerini çekiyor: Kıtada savunma krizi büyüyor

ABD, Avrupa’daki askeri varlığını yüzde 30’a varan oranda azaltmayı değerlendiriyor.

Politico gazetesinin haberine göre, adının açıklanmasını istemeyen bir NATO yetkilisinin, kıtadaki Amerikan askerlerinin sayısının yaklaşık üçte bir oranında azaltılmasının gündemde olduğunu söylediği belirtildi.

ALMANYA'NIN, ZAMANLAMA HAKKINDA BİLGİSİ YOK

Pentagon’un konuya ilişkin raporunun halen hazırlanmakta olduğu ve ABD askerlerinin bulunduğu Almanya’nın da olası değişikliklerin zamanlaması hakkında bilgi sahibi olmadığı ifade edildi.

Almanya Dış İlişkiler Konseyi’nde güvenlik politikaları üzerine kıdemli araştırmacı Eileen Mathle, asker sayısındaki azaltmanın “Avrupa müttefikleri için beklenmedik olmadan, düzenli ve koordineli şekilde” yapılması gerektiğini vurguladı.

"AVRUPA ÜLKELERİNİN GÜVENLİĞİ İÇİN GERÇEK BİR KABUS"

Daha önce Mart ayında Avrupa siyasetçilerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’daki yaklaşık 20 bin askerini çekebileceği beklentisinin “Avrupa ülkelerinin güvenliği için gerçek bir kabus” olarak nitelendirildiği belirtilmişti.

Ayrıca Şubat ayında Financial Times gazetesi, Washington desteği olmadan Avrupa Birliği ülkelerinin tek bir askeri operasyon gerçekleştiremeyeceğine dikkat çekmiş ve müzakereler sırasında Avrupa’nın ABD askerlerinin çekilmesinden endişe duyduğu kaydedilmişti.