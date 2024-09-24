ABD, BAE'yi "önemli savunma ortağı" olarak tanıdı ABD Başkanı Joe Biden ile Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. BAE, ABD'nin "önemli savunma ortağı" olarak tanındı.

İHA

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, resmi ziyaret için ABD'nin başkenti Washington DC'de Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.

Biden, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Al Nahyan ile İsrail ile Lübnan arasındaki gerilimi azaltma yollarını ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlama çabalarını tartışacaklarını belirtti.

"İNSANLARIN GÜVENLE EVLERİNE DÖNMELERİNİ İSTİYORUZ"

Son gelişmeler hakkında bilgi aldığını vurgulayan Biden,

Muhataplarımızla iletişimde kalmaya devam ediyoruz ve insanların evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için gerilimi azaltmak üzere çalışıyoruz

dedi.

Al Nahyan ise, ABD ile iş birliğine ve stratejik ortaklığı güçlendirmeye 'sarsılmaz bir bağlılık' duyduğunu ifade etti.

Ayrıca, Al Nahyan, Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirecek.

BAE, "ÖNEMLİ SAVUNMA ORTAĞI" OLARAK TANINDI

Beyaz Saray, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin "dinamik stratejik ortaklık" olarak tanımlandığını duyurdu. İlk defa bir BAE liderinin Washington’da ağırlandığı bu görüşme, önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor.

Görüşme esnasında, Biden ve Al Nahyan, ikili ticaret, teknoloji, yapay zeka ve uzay sanayi alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi konularında fikir birliğine vardı. ABD, BAE’yi savunma alanında ayrıcalıklı bir konum olan "önemli savunma ortağı" olarak tanıdı ve bu statü Hindistan’dan sonra BAE için geçerli hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)