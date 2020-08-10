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- ABD Baltimore'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 ağır yaralı
ABD Baltimore'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore kentinde doğal gaz nedeniyle şiddetli patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.
- AA
- 10.08.2020 - 18:52
- Güncelleme : 10.08.2020 - 18:52
ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinin Reisterstown Yolu yakınlarında 3 evin bulunduğu bölgede patlama meydana gelmişti.
Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanmış, çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişi ise enkaz altında mahsur kalmıştı.
2 YARALININ DURUMU KRİTİK
Baltimore İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, patlamada yaralı olarak kurtarılan 1 kadının hayatını kaybettiği, diğer 2 yaralının ise durumunun kritik olduğunu aktardı.
PATLAMANIN SEBEBİ DOĞAL GAZ
İtfaiye, enkaz altında sadece 1 kişinin kaldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Baltimore İtfaiyesi, patlamanın nedeninin doğal gaz olduğunu duyurdu.
ABD Baltimore'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 ağır yaralı VİDEO