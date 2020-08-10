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    ABD Baltimore'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 ağır yaralı

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Baltimore kentinde doğal gaz nedeniyle şiddetli patlama meydana geldi. Patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.
    • AA
    • 10.08.2020 - 18:52
    • Güncelleme : 10.08.2020 - 18:52
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    ABD Baltimore'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 ağır yaralı

    ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinin Reisterstown Yolu yakınlarında 3 evin bulunduğu bölgede patlama meydana gelmişti.

    Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralanmış, çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişi ise enkaz altında mahsur kalmıştı.

    2 YARALININ DURUMU KRİTİK

    Baltimore İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, patlamada yaralı olarak kurtarılan 1 kadının hayatını kaybettiği, diğer 2 yaralının ise durumunun kritik olduğunu aktardı.

    PATLAMANIN SEBEBİ DOĞAL GAZ

    İtfaiye, enkaz altında sadece 1 kişinin kaldığını ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Baltimore İtfaiyesi, patlamanın nedeninin doğal gaz olduğunu duyurdu.

    ABD Baltimore'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 ağır yaralı VİDEO

    ABD Baltimore da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 ağır yaralı #1

    ABD Baltimore da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 ağır yaralı #2

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