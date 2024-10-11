ABD bankasına kara para aklama suçundan rekor ceza! Bir ilke imza attılar

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ABD'de Toronto-Dominion Bank'ın (TD Bank)'a kara para aklama suçlamasıyla 3 milyar dolar ceza kesildi.

BİRDEN FAZLA SUÇ MEVCUT

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal etme ve kara para aklama dahil birden fazla suçtan suçlu bulunduğunu açıkladı.

TD Bank'ın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini belirten Garland, diğer kurumların hukuki yaptırımlarıyla ABD'nin TD Bank'a toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık ceza kestiğini kaydetti.

HATALARINI VE KARA PARA AKLAMA SUÖUBU KABUL EDEN İLK ABD BANKASI

Garland, TD Bank'ın mali suçun gelişmesine olanak tanıyan bir ortam yarattığını belirterek, "TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası kapsamında hatalarını kabul eden en büyük banka ve tarihte kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası oldu." dedi.

Bankanın aldığı cezanın Banka Gizliliği Yasası kapsamında verilen en büyük ceza olduğuna da dikkati çeken Garland, ABD Adalet Bakanlığının bir bankaya ilk kez günlük para cezası kestiğini kaydetti.

MALİ SUÇLARDAN REKOR CEZA

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada da Mali Suçlarla Mücadele Birimince (FinCEN) TD Bank'a kara para aklama karşıtı yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 1,3 milyar dolar tutarında "rekor düzeyde" ceza kesildiği bildirildi.

TD Bank'ın ABD'deki büyük bankalar arasında yer aldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu cezanın, ABD Hazine Bakanlığı ve FinCEN tarihinde bir mevduat kuruluşuna karşı verilen en büyük ceza olduğu vurgulandı.

Açıklamada, TD Bank'ın ayrıca kendi çalışanlarını ilgilendiren şüpheli faaliyetleri zamanında tespit etmekte de başarısız olduğu ifade edildi.

TD BANK CEOSU: TÜM SORUMLULUĞU ÜSTLENDİK

TD Bank Group Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Bharat Masrani ise yaptığı yazılı açıklamada, "ABD Kara Para Aklamayı Önleme programımızın hatalarının tüm sorumluluğunu üstlendik ve taahhütlerimizi yerine getirmek için gereken yatırımları, değişiklikleri ve iyileştirmeleri yapıyoruz. Bu, bankamızın tarihinde zor bir dönem. Bu hatalar benim CEO olarak görev yaptığım dönemde gerçekleşti ve tüm paydaşlarımızdan özür dilerim." ifadelerini kullandı.