ABD basını: Ankara-Washington hattında buzlar eriyor

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Libya'da Türkiye'nin rolüne vurgu yapılan haberde, Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bir boyut kazandığı aktarıldı.

Libya'yı işgal altında tutan darbeci Hafter'e bağlı milislere karşı harekete geçen Türkiye, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığa sahip meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı birliklere verdiği destekle savaşın gidişatını değiştirdi.

Amerikan basını, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesinin, Ankara'nın Washington'la ortak bir zemin bulmasına yardım ettiğine dikkat çekti.

"ABD İLE İLİŞKİLERDE KATALİZÖR OLABİLİR"

Voice of America'da yer alan "ABD-Türkiye ilişkilerinde buzlar eriyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin Libya'daki çatışmaya derinlemesine müdahil olmasının, son yıllarda bölgesel politika farklılıkları nedeniyle gerilen ABD ile ilişkilerde bir katalizör olabileceği belirtildi.

"GÜÇ DENGESİNİ UMH LEHİNE DEĞİŞTİRDİ"

Ankara'nın askeri müdahalesinin, güç dengesini Hafter'i başkent Trablus'un banliyölerinden süren UMH lehine bozduğu, Türkiye destekli birliklerin, stratejik öneme sahip Sirte'yi ele geçirdiği hatırlatıldı. Sirte'nin, Libya'nın enerji kaynaklarının çoğunu kontrol etmede kilit noktada olduğuna işaret edildi.

"ABD VE TÜRKİYE LİBYA'DA HEMFİKİR"

Haberde, konuyla Türk yetkili ve diplomatların görüşlerine yer verilerek, "ABD ve Türkiye, Libya'da ortak görüşe sahip görünüyor. Rus savaşçıların Libya'nın doğusunda konuşlandırılması, Amerikan tarafını oldukça rahatsız etti." görüşü aktarıldı.

Türkiye'nin, Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki deniz varlığına karşı çıkan tek güç olduğu aktarılarak, Ankara ile Washington'ın yakınlaşmasının Moskova'yı mutlu etmeyeceği görüşü paylaşıldı.