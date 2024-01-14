ABD basını: Avrupa, Trump'ın dönüşünden korkuyor Trump, ABD başkanlığı yaptığı süreçte Avrupa ve NATO'ya yönelik tavırlarıyla biliniyor. Amerikan medyası, Avrupa'nın olası ikinci Trump döneminden çekindiğini yazdı.

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ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri, Avrupa'yı kara kara düşündürüyor.

Başkanlık döneminde kıta ile sorunlu ilişkilere sahip olan Trump'ın tekrar seçilmesi ihtimalinin Avrupa için tehdit anlamına geldiğine dair peş peşe açıklamalar yapılıyor.

Anketler, cumhuriyetçi aday adayı ve eski Başkan Donald Trump'ın ipi göğüsleyeceğini söylüyor.

Avrupa'da Trump korkusu

5 Kasım'da yapılacak seçimlere, 81 yaşındaki mevcut Başkan Joe Biden'ın yaşlılığıyla ilgili endişelerin gölgesinde gidiliyor.

ABD basınından CNN, "Avrupa Trump'ın dönüşünden korkuyor" başlıklı haberinde, Trump'ın, Avrupa siyasetinde "merkezi bir karaktere" dönüştüğünü aktardı.

'Yardımınıza gelmem' dediği iddia edildi

Avrupa Birliği'nin iç pazar şefi Thierry Breton'a göre Trump, 2020'de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "Avrupa saldırı altında olursa, asla size yardım etmeye ve desteklemeye gelmeyeceğiz." dedi.

NATO fonu hatırlatması

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD liderliğindeki NATO ittifakının dışında kendi savunma yeteneklerini geliştirmeye çalıştığına dikkat çekilerek şöyle denildi:

Batı'nın Ukrayna'ya verdiği askeri destek nedeniyle NATO üyesi ülkelerin mühimmat stoklarının tükendiği bir sır değil.



Eski başkanın (Trump) Amerika'nın Avrupa güvenliğindeki tarihi rolüne ilişkin görüşleri iyi biliniyor. Trump, başkanlığı sırasında NATO'nun fonlarının kesilmesinden söz etti.

"Trump'la baş etmenin en iyi yolu sakin kalmak"

Habere göre, bazı Avrupalı diplomatlar, bu yılki seçimi kazanması durumunda "Trump'la baş etmenin en iyi yolunun sakin kalmak" olduğunu düşünüyor.

Bu süreçte "Avrupa'yı ABD'den uzaklaştırmak için çabalamaya devam edilmesi" gerektiği belirtiliyor.

İsmi açıklanmayan Avrupalı bir yetkili, "Geçen sefer, Trump aklına geleni söylediğinde yanıt vermek için çok zaman harcadık." ifadesini kullandı.

Avrupa'da Trump planları: O konuşsun, biz yolumuza devam etmeliyiz

Başka bir Avrupalı diplomat da Brüksel'in ilk kez olduğu gibi Trump'ın dikkatini dağıtamayacağını söyledi ve ekledi:

Eğer konuşmaya başlarsa gerçekten yapabileceğimiz pek bir şey yok. Sadece olgunlaşmalıyız ve yolumuza devam etmeliyiz.

Avrupa'nın ABD'ye bağımlılığının sona ermesi on yıllar alacak

Kıtadaki Trump karşıtlığına ilişkin başka notlara da yer verildi: