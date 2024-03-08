İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren ve adından söz ettiren Milli Muharip Uçak KAAN, Azerbaycan'ın radarına girdi.
Envanterinde Rusya'dan savaş uçakları bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin, Türkiye'de üretilen KAAN'a yöneldiği konuşuluyor.
Bakü yönetimi, söz konusu uçağın ortak üretimi ve geliştirilmesi için Ankara ile geçen yıl iş birliği protokolü imzaladı.
Azerbaycan'dan Rusya'nın uçaklarına ret
ABD merkezli Business Insider, Azerbaycan'ın, "Moskova'nın en yeni savaş uçaklarını reddettiğini" yazdı.
Azerbaycan'ın en büyük silah tedarikçisinin Rusya olduğu, ancak bu ülkenin "muhtemelen başka yerlerden de jet tedarik edeceği" kaydedildi.
Türkiye'den modern savaş uçakları alacak
Haberde, konuya ilişkin şu notlara yer verildi:
Azerbaycan'ın, önümüzdeki 10 yıl içinde savaş uçağı filosunu geliştirmek için büyük planları var.
Ancak Bakü, onlarca yıldır geleneksel silah tedarikçisi olan Rusya'ya yönelmek yerine muhtemelen Türkiye'den modern savaş uçakları alacak.
KAAN savaş uçağı programına katıldılar
Azerbaycan'ın, geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye'nin KAAN beşinci nesil savaş uçağı programına resmen katıldığına dikkat çekilerek, uçağın ilk uçuşunun şubat ayında yapıldığı aktarıldı.
Bakü'nün KAAN projesine katılımının, "her şeyden önce Ankara ile Bakü arasında uzun süredir devam eden ve büyüyen güvenlik ortaklığının doğal sonucu" olduğunun altı çizildi.
Türkiye ve Azerbaycan için 'kazan-kazan' çözümü
Haberde, "Her iki ülke için de kazan-kazan çözümü gibi görünüyor." ifadesi kullanılarak şöyle denildi:
Bu tercih, Bakü hava kuvvetlerinin yakın bir müttefikle lojistik, eğitim, bakım vb. açılardan sürdürülebilirliğini sağlayan uzun vadeli ve sağlam bir iş birliğine olanak tanıyor.
Türkiye'ye de savunma sektöründe uzun vadeli bir sözleşme ve müşteri sağlayacaktır.
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