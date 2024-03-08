ABD basını: Azerbaycan, Rus uçakları yerine KAAN'a yöneldi Azerbaycan'ın, Rus savaş uçaklarını tedarik etmeyi istemediği belirtildi. Türkiye'den modern savaş uçakları temin etme planından bahsedilerek bunun, Ankara ve Bakü için 'kazan-kazan' çözümü olduğu vurgulandı.

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ensonhaber.com

İlk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren ve adından söz ettiren Milli Muharip Uçak KAAN, Azerbaycan'ın radarına girdi.

Envanterinde Rusya'dan savaş uçakları bulunan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin, Türkiye'de üretilen KAAN'a yöneldiği konuşuluyor.

Bakü yönetimi, söz konusu uçağın ortak üretimi ve geliştirilmesi için Ankara ile geçen yıl iş birliği protokolü imzaladı.

Azerbaycan'dan Rusya'nın uçaklarına ret

ABD merkezli Business Insider, Azerbaycan'ın, "Moskova'nın en yeni savaş uçaklarını reddettiğini" yazdı.

Azerbaycan'ın en büyük silah tedarikçisinin Rusya olduğu, ancak bu ülkenin "muhtemelen başka yerlerden de jet tedarik edeceği" kaydedildi.

Türkiye'den modern savaş uçakları alacak

Haberde, konuya ilişkin şu notlara yer verildi:

Azerbaycan'ın, önümüzdeki 10 yıl içinde savaş uçağı filosunu geliştirmek için büyük planları var.



Ancak Bakü, onlarca yıldır geleneksel silah tedarikçisi olan Rusya'ya yönelmek yerine muhtemelen Türkiye'den modern savaş uçakları alacak.

KAAN savaş uçağı programına katıldılar

Azerbaycan'ın, geçtiğimiz temmuz ayında Türkiye'nin KAAN beşinci nesil savaş uçağı programına resmen katıldığına dikkat çekilerek, uçağın ilk uçuşunun şubat ayında yapıldığı aktarıldı.

Bakü'nün KAAN projesine katılımının, "her şeyden önce Ankara ile Bakü arasında uzun süredir devam eden ve büyüyen güvenlik ortaklığının doğal sonucu" olduğunun altı çizildi.

Türkiye ve Azerbaycan için 'kazan-kazan' çözümü

Haberde, "Her iki ülke için de kazan-kazan çözümü gibi görünüyor." ifadesi kullanılarak şöyle denildi: