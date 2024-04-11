ABD basını İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti ABD basını, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı düzenleyebileceğini ileri sürdü. İstihbarat kaynaklarına dayandırılan haberde saldırının her an gerçekleşebileceği belirtildi.

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İsrail'in İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına saldırısında 7 İranlı görevlinin ölmesinin ardından iki ülke arasındaki var olan uzun süreli gerginlik had safhaya ulaştı.

ABD'nin Bloomberg televizyonu istihbarat raporlarına dayandırdığı haberinde İran veya İran destekli grupların İsrail'e geniş çaplı füze saldırısı düzenleyebileceğini bildirdi.

"Saldırı her an gerçekleşebilir"

Saldırının her an gerçekleşebileceği belirtilirken İsrail'deki askeri noktaların hedef alınacağı iddia edildi.

İran'ın saldırısında yüksek hassasiyetli füzeler veya insansız hava araçları kullanabileceğinden endişe duyulurken saldırının ne zaman gerçekleşeceğinin önemli olduğu belirtildi.

Biden'den İsrail'e tam destek

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı tehditleri karşısında Tel Aviv'e sarsılmaz şekilde destek vermeye devam edeceklerini belirten ABD Başkanı Joe Biden, "Başbakan (Binyamin) Netanyahu'ya da söylediğim gibi İran'dan ve onun bölgedeki vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'e olan güvenlik taahhüdümüz sarsılmaz. Tekrar ediyorum, sarsılmaz" ifadeleriyle İsrail'in güvenliğini sağlamak için her şeyi yapacaklarını vurguladı.