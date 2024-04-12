ABD basını: İran'ın önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırması bekleniyor Wall Street Journal, İran'ın en geç iki gün içinde İsrail'e saldırı düzenleyebileceğini yazdı.

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İsrail, İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesinde hava saldırısı düzenledi.

1 Nisan'da düzenlenen ve can kayıplarına yol açan saldırı nedeniyle Tel Aviv-Tahran hattındaki gerilim tırmandı.

İran, İsrail'i karşılık vermekle tehdit etti. ABD basınından Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, saldırının ne zaman düzenlenebileceğiyle ilgili ayrıntıyı paylaştı.

Süre verdiler: 24-48 saat

İran'ın önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırmasının beklendiği kaydedildi. Saldırının, İsrail'in kuzeyine veya güneyine "doğrudan" düzenlenebileceği ifade edildi.

İran liderlerinin olası bir saldırının planlarını tartışmaya devam ettikleri ve nihai kararı vermedikleri bilgisi paylaşıldı.

İran'dan İsrail'e saldırı beklentisi

Bloomberg'ün ABD istihbarat raporlarına atıfta bulunan haberinde, Washington ve müttefiklerinin İran'ın İsrail'e yönelik bir saldırısının "yakında olabileceğini" öngördüğü belirtiliyordu. Ancak WSJ, saldırının "İsrail sınırları içinde" olabileceğini söyleyen bir kaynağa işaret etti.

Netanyahu ve Macron'un uyarıları

Bu arada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir hava üssüne yaptığı ziyaret sırasında "Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İran'ı İsrail'e saldırmaması konusunda uyardı.