ABD basını, koronavirüse yakalanan Trump hakkında ne dedi

Ülke medyasında çıkan haberlerde, ABD Başkanı'nın virüsü ciddiye almadığı ve aylarca maske takmadığına dikkat çekildi. Trump'ın seçim kampanyasının zora girebileceği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, aynı uçakta seyahat ettiği danışmanı Hope Hicks'in koronavirüse yakalanmasının ardından kendisi ve eşinin yaptırdığı test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hızlı bir şekilde karantina ve tedavi sürecine başlayacaklarını kaydetti.

Başkan Trump'ın koronavirüse yakalanmasının ardından gözler, bu ülkede Trump karşıtı yayınlarıyla bilinen gazetelere çevrildi.

NEW YORK TIMES: TRUMP HAFİFE ALDI

"Trump'ın koronavirüs tesit pozitif çıktı" başlığını atan New York Times, "Başkan'ın sonucu, 207 binden fazla kişinin ölümüne neden olan salgının ciddiyetini aylardır hafife almasından sonra geldi." denildi.

Donald Trump'ın "Pandeminin sonu yaklaşıyor." dediğine dikkat çekilenhaberde, ülkenin liderliğinin belirsizliğe itildiği ve salgının yarattığı krizin tırmandığı ifade edildi. Trump'ın doktoru Sean P. Conley'in "Başkan ve eşi şu anda iyi. İyileşme sürecinde Beyaz Saray'da evde kalmayı planlıyorlar." bilgilendirmesi paylaşıldı.

"KAMPANYASI ZORA GİREBİLİR"

Trump'ın pozitif test sonucunun, 3 Kasım'daki seçimlerden 33 gün önce, eski Başkan Yardımcısı Biden'a karşı yürüttüğü kampanyanın geleceği için zorluklar yaratabileceği görüşü paylaşılarak, şöyle denildi:

"74 yaşındaki Trump asemptomatik olsa bile, kampanyadan çekilmek ve bilinmeyen bir süre Beyaz Saray'da yalnız kalmak zorunda olacak. Hastalanırsa, sandıkta olması gerekip gerekmediği konusunda soru işaretleri uyandırabilir. Ciddi bir şekilde hastalanmasa bile, her gün yaklaşık 1000 Amerikalıyı öldüren pandeminin ciddiyetini azaltan aylar göz önüne alındığında, pozitif test siyasi servetini yıkabilir."

Trump'ın aylarca maske takmayı reddettiği ifade edilen haberde, maske kullanan Biden ile alay ettiği aktarıldı.

"MASKESİZ ETKİNLİKLER DÜZENLEDİ"

New York Times ile benzer başlığı kullanan Washington Post, Başkan Donald Trump'ın koronavirüsü ciddiye almadığını yazdı.

Virüsün ülke çapında tırmanışa geçtiği belirtilen haberde, "Trump, maskesiz insan kalabalığının yer aldığı büyük etkinlikler düzenlemeye devam etti." ifadesi kullanıldı. Trump'ın sürekli olarak maskesiz göründüğü, Trump'ın yardımcılarının birçoğunun da maskelerden kaçındığı belirtildi.

"TRUMP, EN RİSKLİ KATEGORİDE"

CNN International, koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının bir ABD Başkanı için bilinen en ciddi sağlık tehdidi anlamına geldiğini okurlarına aktardı.

74 yaşındaki Trump'ın, hastalıktan kaynaklanan ciddi komplikasyonlar açısından en yüksek risk kategorisinde yer aldığı bildirildi. Trump'ın hastalığıyla enfeksiyonun, halihazırda gergin olan siyasi iklimde istikrarı bozabileceği endişesi dile getirilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Trump, en son perşembe günü öğleden sonra New Jersey'e bağış toplama gezisinin ardından Beyaz Saray'a dönerken görüldü. Hasta görünmese de, konutuna girerken gazetecilerle konuşmadı."

"TRUMP VE MELANIA İYİ"

Trump'a desteğiyle bilinen Fox News ise ABD Başkanı ve eşinin test sonucunun pozitif çıktığını, ikilinin Beyaz Saray'da karantina ve iyileşme sürecine başladığını aktardı.

Bir Beyaz Saray kaynağının "Trump ve First Lady iyi" dediği kaydedildi. Ayrıca Melania Trump'ın Twitter hesabından yaptığı, "Bu yıl çok sayıda Amerikalının yaptığı gibi, Trump ve ben pozitif çıkan testten sonra sonra evde karantinaya giriyoruz. Kendimizi iyi hissediyoruz ve yaklaşan tüm görüşmeleri erteledim. Lütfen güvende olduğunuzdan emin olun ve bunu hep birlikte atlatacağız." ifadeleri paylaşıldı.

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