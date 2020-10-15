ABD basını: Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var

ABD basını: Trump'ın bu sabahtan beri ateşi var

CNN International, Donald Trump'ın yeniden ateşinin çıktığını duyurdu. Bu gelişmenin, Trump'ın seçim çalışmasını ne şekilde etkileyeceği belirsizliğini koruyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ekim ayı başında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşi Melania Trump ile yaptırdıkları koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'ne kaldırılan Trump, burada 3 gece gözetim altında tutuldu.

CNN'DEN TRUMP İDDİASI

Daha sonra taburcu edilen Trump, "Koronavirüsten korkmayın" mesajı vererek, iyi olduğunu söyledi.

3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimlerine sayılı günler kala CNN International, dikkat çeken bir habere imza attı.

"TRUMP'IN ATEŞİ VAR"

İsmi açıklanmayan bir Beyaz Saray kaynağına dayandırılan haberde, Başkan Donald Trump’ın ateşi olduğu belirtildi.

Haberde, "Konuya aşina bir kişi, Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu söylüyor." denildi.

DOKTOR CONLEY: BAŞKAN YORGUN

Trump, hastaneden taburcu olduktan sonra seçim mitinglerine kaldığı yerden devam etmişti. ABD Başkanı hakkındaki son gelişmenin, seçim çalışmalarını etkileyip etkilemeyeceği bilinmiyor.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Donald Trump’ın sağlığı konusunda daha önce yaptığı açıklamada, Trump'ın yorgun olduğunu söylemişti.

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