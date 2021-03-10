ABD basını, Türkiye - Mısır ilişkilerini analiz etti

Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında muhtemel bir anlaşmaya işaret edilerek, istihbarat yetkilileri arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Mısır'ın Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını kabul etmesi sonrası Ankara - Kahire hattında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bölgedeki gelişmeler üzerine Türkiye'den açıklamalar ardı ardına yapılmış, Mısır ile olası bir anlaşmaya yeşil ışık yakılmıştı.

"TÜRKİYE VE MISIR GELENEKSEL MÜTTEFİK"

ABD basınından Voice of America, Türkiye'den gelen açıklamaları anımsatarak, "Yeni bir sayfa açılabilir" dedi.

Mısır ve Türkiye'nin geleneksel olarak müttefik olduğu belirtilen haberde, bununla birlikte Akdeniz'deki son enerji bulgularının, Yunanistan ile Türkiye arasında anlaşmazlığa neden olduğu kaydedilerek, şu görüş paylaşıldı:

"Türkiye, Mısır'ın Yunanistan ile bağlarını zayıflatmak için Kahire ile Akdeniz anlaşmasını gözetliyor."





"İSTİHBARAT YETKİLİLERİ GÖRÜŞÜYOR"

Kahire'nin, şimdiye kadar Ankara'nın görüşme teklifleri hakkında yorum yapmaktan kaçındığı ancak bazı Türk ve Mısırlı istihbarat görevlilerinin görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Bazı analistlerin görüşlerine yer veren gazete, "Ancak masada diplomatik görüşmelere ihtiyacımız var. Herkesin yararına olur. Mart ayında tam diplomatik ilişkilere sahip olabiliriz." ifadelerini aktardı.