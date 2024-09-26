ABD basını, Türkiye'nin tank sayısını gündemine aldı ABD merkezli The National Interest, Türkiye'nin tank gücünü inceledi. "Türkiye'nin Neden Bu Kadar Çok Tankı Var?" başlıklı yazıda, Türkiye'nin tank sayısının Yunanistan, İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Haber Merkezi

ABD'nin saygın yayın organlarından The National Interest, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemelerini dikkatle izlemeye devam ediyor.

Son olarak 'Altay' tankını değerlendirerek "Sınıfının en iyilerinden" ifadesini kullanan medya kuruluşu, şimdi de Türkiye'deki tank sayısını mercek altına aldı.

OSMANLI MİRASINI YENİDEN CANLANDIRMA HEDEFİ

The National Interest, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da Osmanlı dönemi etkisini yeniden canlandırma arzusunda olduğunu belirtti.

Bu hedef doğrultusunda Türkiye'nin, ordusuna önemli yatırımlar yaparak, ABD ve Almanya ile yaşanan gerilimlerin ardından yerli savunma sanayisini güçlendirdiği vurgulandı.

"TÜRKİYE'NİN 700 MODERN, 1500 MODERNİZE EDİLMİŞ TANKI VAR"

The National Interest, "Türkiye'nin Neden Bu Kadar Çok Tankı Var?" başlıklı yazısında "Türkiye, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yönetimindeki önemli jeopolitik hedeflerini yansıtan, yaklaşık 700 modern tank ve 1.500 adet eski, geliştirilmiş tanktan oluşan geniş bir tank filosuna sahiptir." ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE; YUNANİSTAN, İNGİLTERE VE FRANSA'NIN TOPLAMINDAN FAZLA TANKA SAHİP"

Türkiye'nin Yunanistan, İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha fazla tanka sahip olduğu belirtilen haberde, Türk ordusunda yaklaşık 330 Leopard 2, 350 Leopard 1, 160 M60 Sabra, 650 M60 Patton ve 750 M48 Patton bulunduğu belirtildi.

ABD'nin Yunanistan ile Türkiye'ye dengeli savunma sanayi satışı yapıldığına ve Türkiye'nin yaşananların ardından yerli savunma sanayine kenetlendiğine dikkat çekilirken, "Tank alanında, Türk ordusu Altay ana muharebe tankına büyük yatırımlar yapıyor." denildi.

ALTAY TANKINA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ

Türkiye'nin tank sayılarını incelemeye alan The National Interest, daha önce yaptığı haberlerde ise Türkiye'nin yerli üretim tankı Altay'ı incelemeye alarak övgüler dizmişti.

Altay için “Sınıfının en iyilerinden” denen haberde “Türkiye, Altay Ana Muharebe Tankı ile büyük bir tank gücü olacak. Türkiye'de ana savaş tankı sınıfında tüm dünyada en iyilerden birisi olarak kabul edilen Altay tankının seri üretimi için imzalar atıldı. İmzanın tahmin edilen süreden bir yıl önce atılması ise savunma dünyasını şaşırttı” ifadelerine yer verilmişti.