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    ABD basınında Joe Biden manşetleri

    Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturan Biden'a gazeteler geniş yer ayırdı.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 21.01.2021 - 10:19
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    ABD basınında Joe Biden manşetleri

    ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlaması, ülke basınında manşetlere taşındı.

    Gazeteler, Beyaz Saray'ın kontrolünü Biden'ın ele almasıyla ABD'de yeni bir dönemin başladığını belirtti.

    "ABD'DE YENİ FASIL"

    CNN International'ın, "Yeni bir fasıl" başlığıyla duyurduğu haberinde, Biden'ın kilisede ayine katıldığı, daha sonra yardımcısı Kamala Harris ile Kongre binasında yemin ederek göreve başladığı kaydedildi.

    Biden'ın, tören bittikten sonra bir Göreve Başlama Bildirisi, Kabine pozisyonlarına adaylıklar ve Kabine alt pozisyonlarına adaylıklar dahil olmak üzere üç belgeyi imzaladığı aktarıldı. Eşi benzeri görülmemiş bir günün, havai fişeklerle sona erdiği anımsatıldı.

    ABD basınında Joe Biden manşetleri #1

    "DEMOKRASİ ÜSTÜN GELDİ"

    New York Times gazetesi, ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın törende yaptığı konuşmada söylediği, "Demokrasi üstün geldi" sözünü manşetine taşıdı.

    Biden ve Harris'in, ölümcül koronavirüs pandemisinin ülkeyi kasıp kavurduğu bir dönemde, ayrıca Kongre saldırısının etkisinin hala devam ettiği bir zamanda yemin ettiği ifade edildi.

    ABD basınında Joe Biden manşetleri #2

    "TARİH YAZILDI"

    "Tarih yazıldı, görev başlıyor" başlığını kullanan Washington Post, Biden'ın birlik dönemini başlattığını, Harris yemin ettiğini ve ırksal engellerin yıkıldığını belirtti.

    Haberde, ABD'nin yeni başkanının, "Birlik, ileriye giden yoldur. Amerika Birleşik Devletleri olarak bu anla buluşmalıyız. Bunu yaparsak, başarısız olmayacağımızı garanti ederim." ifadeleri aktarıldı.

    FOX NEWS BIDEN'I GÖRMEDİ

    Eski Başkan Donald Trump'a desteğiyle bilinen Fox New ise manşetinde Portland'daki olaylara yer verdi. Öte yandan, Washington DC'den ayrılan Trump'ın Florida'da sıcak karşılandığı bildirildi.

    ABD basınında Joe Biden manşetleri #3

    ABD basınında Joe Biden manşetleri #4

    ABD basınında Joe Biden manşetleri #5

    ABD basınında Joe Biden manşetleri #6

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