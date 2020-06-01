ABD basınında protesto manşetleri

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Ülkede yayın yapan gazeteler, George Floyd'un ölümüyle ilgili farklı manşetlerle okurlarının karşısına çıktı.

Siyahi George Floyd'un ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddetiyle öldürülmesi ülkeyi yangın yerine çevirdi.

ABD'de siyahilere yönelik tutuma tepki gösteren protestocular, ülkenin çeşitli eyaletlerinde gösteriler düzenledi.

Sokaklar adeta savaş alanına dönerken, mağazalar yağmalandı. Bunun üzerine, birçok eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

NY TIMES: ÖFKE ABD'Yİ SARSIYOR

ABD basını, şiddeti artan protestoları manşetlerine taşıdı. The New York Times gazetesi, "Eşzamanlı krizler ve öfke ABD'yi sarsıyor" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı.

Haberin fotoğraflarında gösterilerden karelere yer verilirken, alt başlıklarda, "Salgın, milletin sinirlerini asabileştiriyor", "Protestolardan videolar, saldırgan polis taktiklerinin incelemesini derinleştiriyor" ifadelerine yer verildi.

Bir başka başlıkta ise olaylar karşısında Başkan Donald Trump'ın sakinleştirici ifadeler kullanmadığı belirtildi.

WASHINGTON POST: ABD UÇURUMDA, TRUMP BAŞ BÖLÜCÜ

Ülkede artan tansiyonu manşetine taşıyan The Washington Post, "Gösteriler yoğunlaşırken ABD uçurumda" başlığını kullandı.

Başyazıda ise "Şehirler yanarken Trump'ın megafonu daha iyi meleklerin seslerini bastırıyor" denildi. "Baş bölücü" olarak adlandırılan Trump'ın "alışılagelmiş insan alev makinesi rolünü oynadığı" görüşü paylaşıldı.

"PROTESTOLAR VANDALİZME DÖNDÜ"

Haberinde protestolardan alevlerin yükseldiği bir fotoğraf kullanan San Francisco Chronicle, gösterilerin vandalizme döndüğünü bildirdi.

"KAOS ARTIYOR"

"Protestolar, kaosun yükselmesine yol açıyor" diyen Chicago Tribune ise fotoğrafta yakılan bir araca yer verdi.

Gazete, Chicago şehir merkezinin güneyinde, batısında ve bazı banliyölerde karışıklığın yayılması üzerine sokağa çıkma yasağı getirildiğini aktardı.

"İSYAN, BARIŞÇIL PROTESTOLARI GÖLGEDE BIRAKTI"

Başyazıda, "Polis reformu mücadelesinde isyan için sıfır tolerans” çağrısında bulunuldu. George Floyd'un öldürülmesine duyulan öfkenin haklı olduğu kaydedildi.

Bununla birlikte, isyan ve vandalizmin barışçıl protestoları gölgede bıraktığına dikkat çekildi.