ABD basınından Refah iddiası: İsrail'e farklı alternatifler sunulacak İsrail'i kara saldırısından vazgeçirmeye çalışan ABD, bunun yerine çeşitli seçenekler üzerinde duruyor. Washington'u ziyaret edecek İsrailli heyete tekliflerin iletileceği belirtildi.

AA

İsrail'in 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah kentine kara saldırısı hazırlığına ABD karşı çıkıyor.

İlk başta İsrail ordusuna açık desteğini sunan Washington yönetimi, son günlerde ise Tel Aviv'i durdurmanın yollarını arıyor.

Tel Aviv yönetimini ikna edemeyen ABD'nin, İsrail'e Refah'a karadan müdahale yerine farklı alternatifler sunmaya hazırlandığı bildirildi.

Kara saldırısı yerine çeşitli alternatifler önerilecek

ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin adı açıklanmayan iki ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi, gelecek hafta Washington'u ziyaret edecek üst düzey bir İsrail heyetine İsrail'in Refah'a kara saldırısı yerine çeşitli alternatifler teklif edecek.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 18 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya Refah'a saldırı hakkında görüşmek üzere Washington'a bir heyet göndermesini teklif ettiğini aktaran yetkililer, bu fikrin İsraillilerle daha yapıcı ilişkinin bir yolu olarak ABD yönetimin içinde birkaç gün boyunca tartışıldığını belirtti.

ABD-İsrail ilişkilerinde kırılma noktası

ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin, İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakerelerin çökmesi ve bunun ABD-İsrail ilişkilerinde bir kırılma noktası olması ihtimaline karşı Refah'a kara saldırısında ısrar eden Tel Aviv'e çeşitli alternatifler teklif etme kararı aldığını aktardı.

"Beyaz Saray, alternatif sunmanın gerekli olduğunu anladı"

Yetkililere göre, Beyaz Saray, İsraillilere ne yapmamaları gerektiğini söylemenin yeterli olmadığını bunun yanında bir alternatif sunmanın da gerekli olduğunu anladı.

ABD yönetiminin, ilk aşamada Refah'a saldırının ertelenmesi ve Gazze'deki insani duruma odaklanılması fikri üzerinde durduğunu aktaran yetkililer, sonraki aşamanın da Refah'ta sınırın altındaki tünelleri yıkmak ve Gazze'ye silah sevkiyatını önlemek için ABD-Mısır-İsrail ortak planının bir parçası olarak Mısır'ın Gazze sınırını güvenlik altına almaya odaklanmak olduğunun bilgisini verdi.

Refah'a saldırı hazırlığı

Yaklaşık 170 gündür Gazze Şeridi'ne saldırı ve işgalini sürdüren İsrail, daha önce güvenli bölge ilan ettiği ve 1 milyondan fazla sivilin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırıya hazırlanıyor.

Aralarında ABD'nin de olduğu birçok devlet, İsrail'den Refah kentine yönelik askeri bir adım atmaması yönünde talepte bulunmuştu.

Biden: İşgal girişimi hata olur

Gazze'de Filistinlilere karşı soykırımla suçlanan İsrail'e siyasi ve askeri destek veren ABD'nin Başkanı Biden, Netanyahu ile 18 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesinde "Refah'ı işgal girişiminin hata olacağını" söylemişti.

Biden, ABD'nin endişe ve önerilerinin görüşülmesi için İsrailli bir heyetin Washington'a gönderilmesi konusunda Netanyahu ile anlaşmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)