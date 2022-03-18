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    ABD basınından Türkiye'yle ilgili S-400 ve F-35 analizi

    ABD basınından Türkiye'yle ilgili S-400 ve F-35 analizi

    Wall Street Journal gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşı gölgesinde ABD-Türkiye ilişkilerinin onarılabileceğini öne sürdü. F-35 ve S-400'lerle ilgili atılabilecek adıma işaret edildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.03.2022 - 13:38
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    Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları, ülkede ağır hasara yol açtı.

    Sivil can kayıpları yaşanırken, yerleşim yerleri ve altyapı zarar gördü. Böyle bir tablo karşısında Kiev yönetimi, hava sahasının kapatılmasının yanı sıra savaş uçağı ve savunma sistemlerinin tedarikini talep ediyor.

    DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ

    ABD basınından Wall Street Journal gazetesinde, Ukrayna'nın savunmasına yardımcı olunması konusunda ilginç bir makale yer aldı.

    "Türkiye'nin Rus füzeleri Ukrayna'yı savunabilir" başlıklı yazıda, Ukrayna'nın uçaksavar silahlarına ihtiyaç duyduğu belirtilirken, Türkiye'nin bu konuda yardımcı olabileceği önerisi ortaya atıldı.

    "TÜRKİYE S-400'LERİ UKRAYNA'YA VERSİN, KARŞILIĞINDA F-35 ALSIN"

    S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermesi karşılığında Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının sağlanabileceği savunuldu.

    "Üçlü bir oyuna ne dersiniz?" sorusu yöneltilerek, "ABD, Türkiye'nin S-400'ünü Ukrayna'ya göndermesine yardım eder ve F-35 sevkiyatları tekrar rayına oturur." ifadesine yer verildi.

    "İKİLİ İLİŞKİLERİN ONARILMASINA YARDIMCI OLUR"

    Bu adımın aynı zamanda Washington-Ankara hattındaki ilişkilerin onarılmasına yardımcı olacağı görüşü paylaşıldı.

    ABD, Rusya'dan S-400'leri satın aldığı gerekçesiyle Türkiye'yi üretici ortağı olduğu F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.

    ABD basınından Türkiye yle ilgili S-400 ve F-35 analizi #1
    ABD basınından Türkiye yle ilgili S-400 ve F-35 analizi #2


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