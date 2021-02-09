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- ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris spor yaparken görüntülendi
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris spor yaparken görüntülendi
Kamala Harris Lincoln Anıtı'nın merdivenlerinde spor yaparken görüldü.
- Haber Merkezi
- 09.02.2021 - 02:58
- Güncelleme : 09.02.2021 - 03:23
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in spor sevgisi daha önce gündeme getirilmişti.
Amerikan Başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın seçimleri kazanmasının ardından Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde spor yaparken görüntülenmişti .
ROCKY'E BENZETİLDİ
Yoğun gündemde fırsat bulmuşken Lincoln Anıtı'nın merdivenlerde tempolu şekilde yürüyüş yapan Harris, Rocky Balboa'ya benzetildi.
Korumalarının da kendisiyle birlikte hareket etmesi dikkatleri çekti.
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris spor yaparken görüntülendi VİDEO