Mike Pence, hastane ziyaretinde maske takmadı

Bir hastaneye ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, maske takma zorunluluğuna uymadı. Pence'in bu hareketi, ülkede tepkilere neden oldu.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Mayo Clinic adlı sağlık merkezini ziyaret etti.

Beyaz Saray'ın Koronavirüs'le Mücadele Görev Gücü'nün başındaki isim olan Pence, ziyareti sırasında uyarılara rağmen maske takmadı.

Söz konusu sağlık merkezi, Pence'in ziyaretinden önce yaptığı duyuruda, "Hastalardan ve ziyaretçilerden kendi yüz kaplamalarını veya maskelerini getirmelerini istiyoruz.

HASTANEDE MASKE ZORUNLULUĞU

Hastanın veya ziyaretçinin maskesi yoksa, Mayo Clinic bunu sağlayacak." ifadelerine yer vermişti.

ABD Başkan Yardımcısı Pence maske takmadı VİDEO

MASKE TAKMAYAN TEK KİŞİ PENCE

Time'da yer alan habere göre, ziyaret sırasında Pence'in, hastanede maske takmayan tek kişi olduğu belirtildi.

"ZİYARETTEN ÖNCE PENCE'İ UYARDIK" AÇIKLAMASI

Ziyaretin ardından Twitter'dan mesaj paylaşan Mayo Clinic, ABD Başkan Yardımcısı'nı da etiketleyerek, "Mayo Clinic, Başkan Yardımcısı Pence'i hastane ziyareti öncesi maske zorunluluğuna karşı uyardı." diye yazdı.

Ancak, bu mesajın daha sonra silindiği aktarıldı.

PENCE'TEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Maske takmamasıyla tepki çeken ABD Başkan Yardımcısı'nın ofisinden yapılan açıklamada, Pence'in, düzenli olarak test yaptırdığı için maske takmaya ihtiyaç duymadığı bildirildi.