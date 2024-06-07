ABD Başkanı Biden: İsrail, endişelerimizi dikkate alıyor Joe Biden, "Netanyahu beni dinliyor. Tam gaz Refah'a gireceklerdi" dedi. Biden, Refah'taki yıkımı durdurduklarını öne sürdü.

AA

İsrail'i durduramayan ABD Başkanı Joe Biden, Tel Aviv yönetiminin kendilerini dinlediğini öne sürdü.

Biden, Fransa ziyareti sırasında ABC News'a konuştu. Gündeminde Refah'a yönelik saldırılar vardı.

ABD Başkanı, Refah konusunda Washington yönetiminin endişelerinin İsrail tarafından dikkate alındığını söyledi.

"Tam gaz Refah'a gireceklerdi"

Biden, Refah'a saldırılar hususunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Washington yönetiminin endişelerini göz ardı etmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sanırım beni dinliyor. Tam gaz Refah'a gireceklerdi, Refah'ı tamamen işgal edeceklerdi, şehri alacaklardı, tam güçle hareket edeceklerdi. Bunu yapmadılar.

"Ateşkes sağlamak zorundayız"

Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisine değinen Biden, İsrail'in önemli bir anlaşmayı kabul ettiğini ve Netanyahu'nun da kamuoyu önünde bu öneriyi desteklediğini dile getirdiğini söyledi.

Biden, Hamas'ın da öneriyi kabul etmesi gerektiğini belirterek, ateşkes taslağının neredeyse tüm Arap dünyası tarafından desteklendiğini savundu. "Ateşkes sağlamak zorundayız." dedi.

"Moskova'ya, Kremlin'e yönelik saldırı izni vermiyoruz"

Ukrayna-Rusya Savaşı'na da değinen Biden, Ukrayna'nın bazı Amerikan silahlarının sadece Harkiv bölgesinde kullanmasına izin verilmesiyle ilgili şöyle dedi:

Sınıra yakın bir yerde kullanılmalarına izin veriliyor. Moskova'ya, Kremlin'e yönelik saldırı izni vermiyoruz.

Gazze için 3 aşamalı ateşkes önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Biden, İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu ve bunun ilk etapta 6 haftalık ateşkes sürecinde İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmesini ve tarafların elindeki esirlerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü bildirmişti.

İlk aşamada "İsrail güçlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden tam olarak geri çekileceğini" açıklayan Biden, aynı süreçte esirlerden öncelikle yaşlı ve kadınların serbest bırakılmasının ve Gazze'ye insani yardımların artmasının öngörüldüğünü ifade etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)