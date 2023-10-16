ABD Başkanı Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin büyük hata olacağını belirterek Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini ifade etti.

AA & Ensonhaber

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ediyor.

Hamas'a karşılık veren İsrail, hedef gözetmeksizin orantısız güç kullanmayı sürdürüyor.

Abluka altındaki Gazze'ye düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 2 bin 670'e yükseldi.

Gazze'de yaşamını yitirenlerin arasında 750'den fazla çocuk da bulunuyor.

İsrail'de ise can kayıplarının 1300'ün üstünde olduğu belirtiliyor.

Biden: İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi büyük hata olur

CBS News kanalına konuk olan ABD Başkanı Joe Biden İsrail'in Gazze'de savaş kurallarına uyacağına inandığını vurgulayarak böylelikle masum Gazze halkının gıda, su ve ilaçlara erişimi olacağını dile getirdi.

Biden, "Şu noktada İsrail'in Gazze'yi işgalini destekler misiniz?" sorusuna, "Bunun büyük bir hata olacağını düşünüyorum. Bana göre Gazze'de olanlar aşırılıkçı Hamas'la ilgili. Tüm Filistin halkını temsil etmiyor. İsrail'in Gazze'yi işgal etmesi hata olur. Ama girip Hizbullah ve Hamas gibi aşırılıkçıları yok etmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hamas'ın tamamen yok edilmesi gerektiğini ancak Filistin yönetimi ve devleti için bir yol olması gerektiğini belirten Biden, "Bu yol, iki devletli çözümdür ve on yıllardır ABD'nin politikası haline gelmiştir. İsrail'in yanında 5 milyon Filistinliye bağımsız bir devlet oluşturacaktır" diye konuştu.