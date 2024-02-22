ABD Başkanı Biden öğrencilerin kredi borcunu iptal etti! Tam 1.2 milyar dolar... ABD Başkanı Joe Biden, kredi affı kapsamında kriterlere uygun olan 153 bin öğrencinin daha 1.2 milyar dolarlık kredi borcunu iptal ettiklerini duyurdu.

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ABD'de gündem seçim...

Bu yıl yapılacak olan seçim için adaylar çalışmalarına devam ediyor.

Mevcut Başkan Joe Biden, her ne kadar gaflarıyla ve yaşlılık belirtisi hareketleriyle dikkat çekse de zaman zaman projeleriyle de gündem oluyor.

Öğrencilerin kredi borcu için çalışma

Bir çalışma da öğrenciler için yapıldı.

Biden, kredi borcu olan öğrenciler için harekete geçti.

430 milyar dolarlık öğrenci kredisi borcunu iptal etmeye yönelik daha geniş kapsamlı planının geçen yılın haziran ayında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından engellenmesinin ardından Joe Biden, borçların hafifletilmesi için başka yollar bulma sözü vermişti.

"Üniversite diploması çok pahalı"

Biden'ın kasım ayında yeniden seçilebilmek için desteğine ihtiyaç duyduğu sol eğilimli ilerici ve genç seçmenler, öğrenci kredilerinin geniş ölçekte affedilmesini istiyor.

Cumhuriyetçiler ise buna karşı çıkıyor.

Seçim kampanyası için bağış toplamaya odaklanan Biden, Kaliforniya gezisi sırasında yaptığı açıklamada, "Üniversite diploması daha iyi bir yaşam için bir bilet olsa da, bu bilet çok pahalı." dedi.

Şu ana kadar 3.9 milyon kişinin borcu silindi

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, ABD yönetimi şu ana kadar yaklaşık 3.9 milyon kişinin 138 milyar dolar tutarındaki öğrenci borcunu iptal etti.

Son açıklanan program, Saving on a Valuable Education (SAVE) olarak bilinen bir geri ödeme programına kayıtlı kişiler için geçerli olacak ve 12 bin dolar veya daha az borç almış olan ve bu borcu en az 10 yıldır geri ödeyenleri kapsayacak.