ABD Başkanı Biden, Sisi'ye 'Meksika Devlet Başkanı' dedi Biden, Mısır liderinden 'Meksika'nın başkanı' diye söz etti. Bu ifade, Cumhuriyetçiler tarafından eleştiri konusu haline getirildi.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha kafa karışıklığı yaşadı. Konu bu kez Gazze meselesiyle ilgiliydi.

Biden, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması çabalarına değinirken, ülke liderlerini karıştırdı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile meseleyi ele aldığını belirten Biden, Sisi'den 'Meksika Başkanı' diye söz etti.

Biden, Sisi'yi kapıyı yardım malzemeleri için açmaya kendisinin ikna ettiğini söyledi.

Meksika Devlet Başkanı Sisi...

Mısır ve Meksika liderleri konusunda kafa karışıklığı yaşayan Biden, şu ifadeleri kullandı:

Bildiğiniz gibi, başlangıçta Meksika Devlet Başkanı Sisi, insani yardım malzemelerinin içeri girmesi için kapıyı açmak istemedi.



Onunla konuştum. Onu kapıyı açmaya ben ikna ettim.

Biden: Hafızam iyidir

81 yaşındaki ABD Başkanı Biden, hafızası konusunda yöneltilen eleştirilere yanıt verirken, "İyi bir hafızaya sahibim." demişti:

Hafızam iyidir. Kişi olduğumdan beri yaptıklarıma bir bakın… Bunlar nasıl oldu?

Cumhuriyetçilerin diline düştü

Biden'ın Sisi konusundaki yanlış sözleri, sosyal medyada Cumhuriyetçilerin diline düştü.

Cumhuriyetçilerin başkan aday adayı Donald Trump'ın kampanya danışmanı Chris LaCivita, "Zayıf ve üzgün" diye yazdı.

Trump'ın danışmanı Jason Miller, "Burada görülecek bir şey yok. Hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Merkel ve Macron konusunda yaşadığı karışıklık

Biden, daha önceki bir konuşmasında, 2017'de hayatını kaybeden eski Almanya Başbakanı Helmut Kohl ile Angela Merkel'i karıştırmıştı.

6 Ocak'ta da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand arasında kafa karışıklığı yaşayan Biden, 28 yıl önce hayatını kaybeden Mitterrand ile görüştüğünü söylemişti.