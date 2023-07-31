ABD Başkanı Biden tatilde görüntülendi Eşi Jill Biden ile deniz kenarında dinlenen Başkan Biden kameraya yansıdı. Beyaz Saray'dan uzakta yüzlerce gün geçiren Biden'ın tutumu tepki çekiyor.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, 10 günlük plaj tatiline çıktı.

İmza attığı kararların yanı sıra 2024'te yapılacak başkanlık seçimine yeniden adaylığı tartışma konusu olan Biden, soluğu deniz kenarında aldı.

Biden plajda görüldü

Sık sık tatile çıkmakla eleştirilen Biden, Delaware eyaletindeki bir plajda dinlenirken kameralara yansıdı.

80 yaşındaki Biden'a, ABD First Lady'si olan eşi Jill Biden eşlik etti. İkilinin şemsiye altında ellerindeki materyalleri okuduğu görüldü.

Tatilleri tepkilerin odağında

Cumhuriyetçiler tarafından her fırsatta tatil yapmakla eleştirilen Biden, görev süresinin neredeyse yüzde 40'ını bu şekilde geçirdi.

Biden Ailesi, gittikleri tatil noktasında bir hafta daha geçirecek. Uluslararası basında çıkan haberlerde "Biden, başkanlığı sırasında Washington dışında yüzlerce gün geçirdi." denildi.

Yardımcılarıyla iletişim halinde

ABD Başkanı Biden'ın ekibi, başkanlığın onu nereye giderse gitsin takip ettiğini, dolayısıyla Biden'ın güvenlik brifingleri almaya ve gezide kendisine katılan yardımcılarıyla iletişim kurmaya devam edeceğini belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Başkan, Delaware'deki Rehoboth Plajı'na gidecek." demişti.

ABD Başkanı'nın sıcak havaya karşı çağrısı

Bu arada Joe Biden'ın tatili, ABD'de sıcak hava dalgasının etkili olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

Biden, perşembe günü, insanları su taşımaya, soğutma ve alışveriş merkezlerini ziyaret etmeye çağırmıştı.