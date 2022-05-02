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    ABD Başkanı Biden: Tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz

    ABD Başkanı Joe Biden, bayram mesajı yayınlayarak, "bu bayramı hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." dedi.
    • 02.05.2022 - 07:19
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    ABD Başkanı Biden: Tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz

    ABD Başkanı Biden, hem ABD'de hem de dünyanın farklı yerlerinde yaşayan Müslümanlar için bayram mesajı yayımladı.

    "Tüm müslümanların bayramını kutluyoruz"

    Mesajında, "Eşim Jill ve ben, bu bayramı hem ABD'de hem de dünyanın dört bir yanında kutlayan tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz." ifadesini kullanan Biden, bayram dolayısıyla dünyanın farklı coğrafyalarında yerlerinden edilmiş mülteciler ve parçalanmış aileler için dua ettiklerini kaydetti.

    AA'nın haberine göre, Kur'an-ı Kerim'de "insanların adalet için ayağa kalkmaya çağırıldığı" ve "toplumların birbirleriyle tanışmaları için farklı yaratıldığının" ifade edildiğini anımsatan Biden, inanç özgürlüğünün sadece Amerika için değil tüm ülkeler için değerli bir temel taş olduğunu belirtti.

    ABD Başkanı Biden: Tüm Müslümanların bayramını kutluyoruz #1

    Beyaz Saray'da bayram kutlaması

    Öte yandan Biden, bu bayram Beyaz Saray'da Ramazan Bayramı etkinliği düzenleme geleneğine geri dönüldüğünü ve pazartesi günü bayram kutlamasının yapılacağını da kaydetti.

    Söz konusu etkinliğe Amerikalı Müslüman kanaat önderlerinin katılacağı bildirildi.


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