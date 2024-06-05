ABD Başkanı Biden: Ukrayna'da barış, NATO üyeliği anlamına gelmiyor Joe Biden, Ukrayna'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmadı. Biden, "Onlar zaten NATO'da çünkü kendilerine silah sağlıyoruz" dedi.

ensonhaber.com

Batı'dan askeri yardımlar alan Kiev yönetimi, NATO'ya katılma isteğini sürdürüyor. Washington'dan gelen son açıklama ise bu planları suya düşüren türden.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'da sağlanacak olası bir barışın, NATO üyeliği anlamına gelmeyeceğini söyledi.

Time dergisine konuşan Biden, Rus ordusunun, Ukrayna'ya saldırılar sırasında "korkunç bir şekilde yok edildiğini" savundu.

Kiev'in NATO üyeliğini desteklemiyor

Biden, daha önce "Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını" desteklemeye hazır olmadığını söylediğini belirtti.

"Barış, Rusya'nın Ukrayna'yı asla işgal etmemesini sağlamak anlamına geliyor." diyen Biden, "Barış böyle bir şey. Bu, NATO anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

"Onlara silah sağlıyoruz"

Böylece Biden, Ukrayna'nın resmen NATO'ya katılması ihtimaline kapıyı kapattı.

Ukrayna ile ilişkilere değinen Biden, "Onlar zaten NATO'da. Çünkü gelecekte kendilerini savunabilmeleri için onlara silah sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"Putin Ukrayna'yı ele geçirirse sıra diğer ülkelerde"

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı ele geçirmesi durumunda Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diğer ülkeleri de "boyunduruk altına almaya çalışacağını", özellikle Polonya ve Balkan ülkelerini hedef alacağını öne sürdü.

Devlet Başkanı Vladimir Zelensky liderliğindeki Ukrayna, uzun zamandır NATO'ya katılmak istiyor.