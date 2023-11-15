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ABD Başkanı Joe Biden, daha önce yürürken yalpalaması, boşlukla selamlaşması, konuşurken duraksaması, bisikletten düşmesi gibi bir çok olayla gündeme gelmişti.
Gün içerisinde 80 yaşındaki Biden'ın uçak merdivenlerinden yuvarlandığına yönelik görüntüler çeşitli mecralarda haber oldu.
Ancak görüntülerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Uçaktaki başka bir kişi düşüyor
Geçtiğimiz şubat ayında Biden'ın ziyaret için gittiği Polonya'da yaşanan olayda düşen uçaktaki bir başka kişi...
Biden'ın uçaktan sağ salim indiği anlar da farklı kayıtlarda görülüyor.
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