Haberler



Dünya



ABD Başkanı Biden'a ait olduğu iddia edilen düşme görüntüleri gündem oldu

ABD Başkanı Biden'a ait olduğu iddia edilen düşme görüntüleri gündem oldu ABD Başkanı Joe Biden'ın ait olduğu ileri sürülen uçak merdivenlerinden yuvarlanma anları yeniden dolaşıma girdi.