ABD Başkanı Biden'dan TikTok'ta seçim kampanyası ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için başlattığı kampanyasını sürdürmek için sosyal medya platformu TikTok'a adımını attı.

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, "@bidenhq" adlı TikTok hesabında dün ilk defa video yayınlayarak seçim kampanyası için genç seçmenlerin ilgisini çekmeye çalıştı.

Super Bowl üzerinden soru cevap

Biden, ülkenin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" konulu bir soru cevap videosu yayınladı.

"Biden mı, Trump mı" sorusu

Evinde Super Bowl izlerken oyunla ilgili soruları yanıtladığı 30 saniyelik videoda Biden, kendisi mi yoksa (eski ABD Başkanı Donald) Trump mı sorusunu gülerek "Şaka mı yapıyorsun? Biden!" diye yanıtladı.

Gençleri kazanmak istiyor

NBC News'e konuşan Biden'ın seçim kampanyası danışmanları da Başkan'ın TikTok hesabının, uygulamanın en büyük kitlesini oluşturan gençleri seçmen olarak kazanma çabasının bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulundu.