ABD Başkanı Biden'ın yamyamlarla ilgili hikayesi, Papua Yeni Gine'de tepki gördü Yamyamların amcasını yediğini iddia eden Biden, eleştiri oklarının hedefi oldu. Yapılan açıklamalarda, "Çok gururlu insanlarız. Biden'ın iması kabul edilemez" denildi.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, amcası Ambrose Finnegan'ın Papua Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yendiğini söyledi.

Biden, bu olayın, İkinci Dünya Savaşı sırasında içinde amcasının da bulunduğu uçağın düşmesinin ardından yaşandığını belirtti.

Söz konusu iddia, Papua Yeni Gine'de "şaşkınlık" ve "eleştirilerle" karşılandı.

"Biz çok gururlu insanlarız"

Papua Yeni Gine Üniversitesi'nde siyaset bilimi öğretim görevlisi Michael Kabuni, "Papua Yeni Gine'nin de dahil olduğu Melanezya halkı çok gururlu insanlardır." dedi.

Kabuni, Biden'ın açıklamalarının ülkede "çok iğrenç" bulunduğuna dikkati çekti.

Biden'a tepki: Kabul edilemez

The Guardian'ın haberine göre aynı akademisyen, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Konuyu bağlam dışına çıkarmak ve amcanızın uçaktan atladığını ve bir şekilde bunun iyi bir yemek olduğunu düşündüğümüzü ima etmek kabul edilemez.

"Gökten düşen beyaz adamları yemezler"

Kabuni, yamyamlığın geçmişte bazı topluluklar tarafından belirli bağlamlarda uygulandığını, örneğin ölen bir akrabayı "saygıdan dolayı yemek ve vücudunun çürümesini önlemek" için uygulandığını söyledi.

"Bağlam buydu" diyen Kabuni, "Gökten düşen beyaz adamları yemezler." şeklinde konuştu.