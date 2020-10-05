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    ABD Başkanı Donald Trump, peş peşe tweet'ler attı

    Koronavirüs tedavisi nedeniyle hastanede gözetim altında olan Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajlarla seçmenlerden oy istedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 17:46
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    ABD Başkanı Donald Trump, peş peşe tweet'ler attı

    Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

    Trump, hastalığı nedeniyle mitinglerine ara vermek zorunda kaldı.

    Dün görüntülü bir mesaj paylaşan Trump, sağlık durumunun iyi ve görevinin başında olduğunu ifade etti.

    HASTANEDEN TWEET ATTI

    Zırhlı araçla kısa süreliğine tedavi gördüğü hastaneden ayrılan Trump, burada toplanan destekçilerine el salladı.

    ABD Başkanı, daha sonra yeniden hataneye dönerken, Twitter hesabından peş peşe paylaştığı mesajlar dikkat çekti.

    PEŞ PEŞE MESAJLAR

    Trump, kısa bir biçimde yazdığı mesajlarını icraatlar yaptığı farklı alanlarda paylaşırken, takipçilerinden 3 Kasım 2020 Başkanlık seçimlerinde oy istedi. Mesajlardan bazıları şu şekilde:

    "Güç aracılığıyla barış (askerlerimizi eve getirelim), ikinci değişikliğimizi onayla, yozlaşmış sahte haber medyasıyla mücadele et, mevcut koşulları koru, daha iyi ve daha ucuz sağlık,

    Uzay Kuvvetleri, şimdiye kadar en büyük vergi kesintisi ve diğeri yolda, dini özgürlük, kanun ve nizam, şimdiye kadar en güçlü ordu, hisse senetlerinin yükselişi."

    ABD Başkanı Donald Trump, peş peşe tweet ler attı #1

    ABD Başkanı Donald Trump, peş peşe tweet ler attı #2

    ABD Başkanı Donald Trump, peş peşe tweet ler attı #3

    ABD Başkanı Donald Trump, peş peşe tweet ler attı #4

    Trump hastane dışına çıkarak destekçilerini selamladı ViDEO

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