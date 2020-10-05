Dolar
7.7667
0.1121%
Euro
9.1576
0.6705%
Altın
1913.3
0.7365%
Borsa
1160.71
1.3693%
G. Altın
477.25
0.7134%
Bitcoin
83638.71
1.4292%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 22 C
    ABD Başkanı Donald Trump taburcu oluyor

    ABD Başkanı Donald Trump taburcu oluyor

    ABD Başkanı Donald Trump, Kovid-19 tedavisi gördüğü Walter Reed Askeri Hastanesinden bugün taburcu olacağını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 05.10.2020 - 21:47
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD Başkanı Donald Trump, Covid-19'a yakalanmasının ardından tedavi için Maryland eyaletine bağlı Bethesda kentinde bulunan Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesine kaldırılmıştı.

    Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün yerel saatle 18.30’da Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesinden taburcu olacağını duyurdu.

    TRUMP, TABURCU OLACAĞINI TWİTTER'DAN DUYURDU

    Başkan Trump, “Bugün saat 18.30'da harika Walter Reed Tıp Merkezi'nden ayrılıyor olacağım. Kendimi gerçekten iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın. Hayatınıza hakim olmasına izin vermeyin. Trump yönetimi altında gerçekten harika ilaçlar ve bilgiler geliştirdik. 20 yıl öncesine göre daha iyi hissediyorum!” dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump taburcu oluyor #1

    Trump, koronaya yakalandı

    ABD Başkanı Donald Trump taburcu oluyor #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir