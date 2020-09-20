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    ABD Başkanı Donald Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacak

    Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'un ABD kolunun, Walmart-Oracle ortaklığında satın alınmasına ilişkin imzalanması beklenen anlaşma için Trump, anlaşmayı imzalayacağını duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 20.09.2020 - 08:48
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 08:48
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    ABD Başkanı Donald Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacak

    Bir süredir ABD'de tartışmalara sebep olan sosyal medya platformu TikTok ile ilgili karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın süzgecinden geçti.

    Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu Tiktok'un ABD'deki kolunun Walmart-Oracle ortaklığında satın alınmasına ilişkin yapılması muhtemel anlaşmayı imzalayacağını duyurdu.

    "ULUSAL GÜVENLİĞİMİZİ KORUYAN BİR ANLAŞMA YAPILMIŞ OLACAK"

    Trump, "Böyle bir anlaşma ülkemiz için iyi olacak, hem de ulusal güvenliğimizi koruyan bir anlaşma yapılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    ABD Başkanı Donald Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacak #1

    SATILMAZSA YASAKLAYACAKTI

    ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.

    ABD Başkanı Donald Trump, TikTok anlaşmasını imzalayacak #2

    DAHA ÖNCE 2 KARARNAME İMZALAMIŞTI

    Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

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